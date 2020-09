Galaxy A42 : Samsung lance un nouveau smartphone 5G à prix très abordable

Samsung a présenté son nouveau Galaxy A42 5G. Ce nouveau smartphone a pour objectif de rendre la nouvelle norme de réseau mobile encore plus accessible, jusque dans le milieu de gamme.

Décidément, Samsung a mis un coup d’accélérateur depuis un peu plus d’un an sur son segment milieu de gamme. Le constructeur coréen avait revu l’an dernier sa gamme Galaxy A afin de la rendre plus claire avec les Galaxy A20, A30, A40 etc. suivis en fin d’année dernière des Galaxy A21, A31, A41, etc. Ce mercredi, la firme a annoncé le premier smartphone de sa nouvelle gamme, le Samsung Galaxy A42.

Il s’agit sans grande surprise d’un smartphone milieu de gamme doté d’un écran Amoled de 6,6 pouces affichant une définition Full HD+. On retrouve, en haut de l’écran, une fine encoche — et non pas une bulle — signe du positionnement tarifaire du téléphone. Le Samsung Galaxy A42 fait cependant grand mystère de nombre de ses caractéristiques. On en ignore en effet le processeur, la RAM, le stockage, la batterie ou les caractéristiques photo.

On peut cependant découvrir que le smartphone est équipé d’un module photo arrière de forme carrée avec quatre appareils positionnés à l’arrière. Notons néanmoins que cela ne signifie pas que les modules photo seront tous de qualité, loin de là. On peut en effet imaginer la présence d’un module principal et d’un ultra grand-angle, accompagné de deux modules secondaires pour la macro ou le mode portrait.

Un prix qui devrait augmenter

Cependant, la caractéristique la plus intéressante de ce Galaxy A42 réside dans son nom complet : Samsung Galaxy A42 5G. Il s’agira en effet d’un smartphone milieu de gamme, certes, mais compatible 5G. Jusqu’à présent, Samsung s’était arrêté à la gamme A5 pour la 5G avec le Samsung Galaxy A51 5G. Avec ce Galaxy A42 — qui devrait logiquement être lancé à un prix plus agressif — le constructeur coréen cherche à démocratiser davantage la nouvelle norme de réseau mobile.

Pour l’heure, Samsung n’a cependant pas livré d’autres informations à propos de son smartphone milieu de gamme. La firme devrait présenter plus en détail son Samsung Galaxy A42 5G « plus tard dans l’année ». Si le prix français n’a pas encore été dévoilé, la filiale belge de Samsung annonce cependant que le smartphone sera proposé dans le plat pays au début du mois de novembre à 379 euros. Une augmentation conséquente du prix de la gamme Galaxy A4 par rapport aux modèles précédents. Pour rappel, le Samsung Galaxy A40 avait été lancé à 259 euros en France, tandis que le Galaxy A41 était proposé à 299 euros.