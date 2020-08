Samsung Galaxy : voici la liste des smartphones mis à jour 3 ans

Samsung vient de détailler les smartphones qui passeront de 2 à 3 ans de support logiciel. On y trouve bien évidemment les flagships, mais aussi des téléphones de milieu de gamme.

Lors du dernier Galaxy Unpacked, durant lequel Samsung a dévoilé entre autres les nouveaux Galaxy Note 20, le constructeur sud-coréen expliquait vouloir améliorer un peu plus le support logiciel de ses smartphones. Déjà très réactif pour les mises à jour de sécurité, Samsung avait alors affirmé que certains de ses téléphones passeraient de 2 à 3 ans générations de mises à jour Android.

Complétant cette annonce, le premier fabricant de smartphones au monde a tenu à détailler ses propos en diffusant une liste complète des appareils éligibles. Voici donc les téléphones qui recevront 3 mises à jour majeures d’Android :

Bien sûr, les déclinaisons 5G des smartphones listés ici sont également concernées.

Une politique durable

Outre cette liste d’appareils, Samsung précise que tous les appareils à venir des gammes Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z et Galaxy Tab S seront également maintenus pendant 3 ans. En ce qui concerne la série Galaxy A, seuls quelques-uns auront droit à ce privilège. On imagine que la sélection aura lieu en fonction du volume de vente et de la hauteur en gamme.

« En supportant jusqu’à trois générations de mises à jour d’Android, nous prolongeons le cycle de vie de nos produits Galaxy et faisons la promesse de fournir une expérience mobile simple et sécurisée qui tirera parti des dernières innovations dès qu’elles seront disponibles », explique Janghyun Yoon, vice-président chargé du software.

Ainsi, cette décision permettra par exemple aux Galaxy S20 de passer à Android 11 et d’être ensuite mis à jour jusqu’à Android 13.