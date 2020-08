Bonne nouvelle : Samsung promet jusqu’à 3 ans de mise à jour Android, même pour les anciens Galaxy

Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked pour discrètement glisser un changement important de politique. Désormais les smartphones Galaxy auront le droit à 3 ans de mises à jour Android, contre 2 auparavant.

La star de la soirée d’hier, c’était le Galaxy Note 20 Ultra, ou peut-être plutôt le très impressionnant Galaxy Z Fold 2 et ses écrans borderless. Mais dans les nombreuses annonces de la conférence Galaxy Unpacked, il y en a une qui devrait faire plaisir à tous les utilisateurs de smartphones Samsung. La firme a en effet annoncé que ses smartphones recevraient désormais jusqu’à trois « générations » de mises à jour. C’est-à-dire, trois nouvelles versions majeures d’Android qui peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités sur le smartphone.

Rétroactif jusqu’au Galaxy S10

La bonne nouvelle, c’est que cette annonce ne concerne pas uniquement les nouveaux smartphones comme le Galaxy Note 20, mais aussi les anciens appareils Galaxy, jusqu’au Galaxy S10 lancé en début d’année 2019. Ce dernier devrait avoir le droit à Android 11 et Android 12, après avoir été commercialisé sous Android 9 et mis à jour vers Android 10. En plus de cela, Samsung continue de proposer des mises à jour de sécurité, chaque trimestre ou chaque mois.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones haut de gamme de Samsung ne reçoivent que deux ans de mises à jour, ce qui est encore loin de ce que peut proposer Apple sur ses iPhone par exemple.

Samsung n’a pas donné la liste précise des smartphones éligibles à ces trois ans de mises à jour, et on imagine que cela pourrait se limiter seulement aux appareils haut de gamme de la marque. Avec trois ans de mise à jour, Samsung offre le même support que Google avec sa gamme de smartphones Pixel. La firme fait donc perdre un argument fort au géant du web.