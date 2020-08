Samsung One UI 3.0 : la nouvelle interface sous Android 11 fait ses tout premiers pas en bêta

L'interface Samsung One UI 3.0 pointe le bout de son nez en bêta pour apporter Android 11 sur les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra dans un premier temps.

Au cours des dernières années, l’une des meilleures décisions de Samsung sur ses smartphones a été d’adopter une nouvelle interface baptisée One UI. Plus intuitive, plus belle et plus simple à utiliser, cette expérience logicielle nous a rapidement séduits et a aussi vite gagné en popularité auprès des utilisateurs. Entre-temps, l’interface a été mise à jour vers des versions 2.0, 2.1 et a priori même 2.5 sur les Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Note 20. Or, voilà que Samsung One UI 3.0 propulsé par Android 11 montre le bout de son nez en bêta.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

One UI 3 sur les Samsung Galaxy S20

« Découvrez en avant-première One UI 3 », lit-on ainsi dans un article sur le site officiel de Samsung Developers.

Le programme bêta concerne ainsi les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra et s’ouvre en Chine, Allemagne, Inde, Pologne, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Hélas, la France n’est pas mentionnée dans cette liste, mais peut-être qu’elle y sera intégrée dans un second temps.

Juste avant que la bêta publique ne démarre, une phase dite « pré-bêta » a lieu pour permettre à des développeurs d’applications en Corée du Sud et aux États-Unis de tester la compatibilité de leurs plateformes.