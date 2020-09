Samsung Wireless Charger Trio : la station de recharge sans fil pour trois appareils arrive

Avec toute sa galaxie d'appareils qui se rechargent sans fil, des smartphones aux montres connectées en passant par les écouteurs, Samsung avait bien besoin d'une solution multi-produits de recharge par induction. Voici le chargeur sans fil Trio, une station capable d'accueillir jusqu'à trois appareils en même temps.

Vous l’attendiez, le AirPower est enfin là ! Mais pas chez Apple… et il ne s’appelle pas plus AirPower. Lors de son événement de rentrée en ligne baptisé Life Unstoppable, Samsung a dévoilé un nouvel accessoire pour venir en aide à ses appareils connectés pour la mobilité : une station de recharge sans fil capable d’accueillir jusqu’à trois appareils en simultané.

Le chargeur sans fil Trio reprend l’idée du tapis de recharge par induction qu’Apple devait lancer il y a quelques années et qui pourrait arriver très prochainement. Mais la marque à la pomme s’est fait damer le pion par Samsung. Avec une gamme Galaxy qui n’en finit plus de dégainer des appareils qui se recharge sans fil, si le Sud-Coréen veut inciter les utilisateurs à les collectionner pour rester dans l’écosystème, il fallait trouver un moyen de tous les recharger sans multiplier les câbles et le besoin de prise. Ce sera le travail de cette station.

Un tapis géant pour plusieurs appareils

Peu d’informations ont filtré quant à sa puissance — le point sensible qui a refroidi les ardeurs du AirPower qui surchauffait par endroit — ou aux temps à espérer pour la charge complète des appareils. Même ses dimensions restent inconnues, mais à la vue des visuels fournis, on se doute qu’elles seront conséquentes, le Trio pouvant accueillir un Galaxy Note20 Ultra, une Galaxy Watch 3 ou encore les Galaxy Buds Live.

Disponible en blanc ou en noir, le tapis dispose d’un espace pouvant accueillir une montre connectée et d’une surface plane pour d’autres produits compatibles.

La station supporte la charge Qi et pourra donc servir pour d’autres produits disposant de la technologie de recharge par induction et pas seulement les appareils Samsung. Trio est annoncé à 99 euros et devrait être disponible courant octobre.