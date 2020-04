Apple travaillerait de nouveau sur l’AirPower, avec une astuce contre la surchauffe

2020 pourrait finalement être une grosse année pour Apple. Outre une Apple Watch 6 prometteuse, qui devrait notamment miser sur le suivi du sommeil et de l'anxiété, ainsi que sur Touch ID et un étanchéité renforcée, Apple travaillerait sur une nouvelle version de son tapis de recharge AirPower. Un renouveau potentiellement très ingénieux...

Apple n’aurait au bout du compte pas complètement enterré son projet de tapis de recharge par induction « AirPower ». Officiellement annulé l’année dernière, le projet serait en passe de renaître de ses cendres. Pour solutionner les problèmes de surchauffe initialement observés et responsables de l’annulation, Apple opterait pour une gestion intelligente des températures… propulsée une puce A11 Bionic, la même qui animait les iPhone X et 8.

L’info, relayée par la chaîne YouTube EverythingApplePro, provient de Jon Prosser qui est parvenu à mettre la main sur une possible image du tapis de recharge. Des prototypes de ce dernier seraient actuellement testés par des ingénieurs d’Apple chargés, alors qu’ils sont confinés chez eux, de travailler sur un système de communication logiciel entre les appareils et le tapis de recharge. D’après l’intéressé, le dispositif en lui-même répondrait au nom de code « C68 » et embarquerait bien une puce A11 chargée de « gérer les températures de manière dynamique ».

Concrètement, Apple résoudrait son problème de surchauffe en comptant sur l’A11 pour gérer dynamiquement l’intensité du courant envoyé dans les bobines permettant la recharge par induction, tout en ciblant certaines zones du tapis plutôt que d’autres en fonction des besoins. L’idée serait aussi de laisser les températures baisser localement avant d’augmenter de nouveau la puissance de charge. Un concept indispensable pour permettre à Apple de concrétiser un projet qu’il semble avoir pris comme un défi technologique.

Comme le note Jon Prosser, les anciennes versions de l’AirPower étaient confrontées à la surchauffe notamment à cause de l’Apple Watch. Par son système de recharge propriétaire, la tocante connectée d’Apple nécessitait plus de puissance pour que sa charge fonctionne. La chose pouvait mener jusqu’à la combustion pure et simple du tapis si d’autres appareils y étaient également déposés, apprend-on.

