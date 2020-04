iPhone 12 : 4 nouveaux modèles, de la 5G et un nouveau design

La prochaine gamme d'iPhone se profile à l'horizon. En 2020, l'iPhone 12 devrait avoir le droit à un nouveau design et à la 5G.

Comme chaque année, Apple prépare une nouvelle génération d’iPhone pour la rentrée de classes de septembre. Cette année est d’autant plus importante que l’on devrait voir la 5G faire son arrivée sur iPhone.

C’est ce que confirment les sources de Bloomberg, toujours bien informé quand il s’agit des plans d’Apple. Ces sources indiquent que la marque ne prévoit pas deux ni même trois nouveaux iPhone, mais bien quatre modèles.

Quatre modèles d’iPhone 12

Pour la première fois, Apple devrait donc lancer 4 nouveaux smartphones à la fin de l’année. Deux modèles haut de gamme, probablement les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, et deux modèles plus accessibles pour remplacer l’iPhone 11.

Les deux modèles Pro devraient avoir le droit à un nouveau design avec des bords droits, rappelant ce que Apple propose avec les nouveaux iPad Pro.

Ce nouveau design rappellerait ce que Apple pouvait proposer avec l’iPhone 4 et l’iPhone 5. Il s’agit d’une rumeur récurrente depuis plusieurs mois.

Ce n’est pas la seule chose que les iPhone hériteraient de l’iPad Pro, puisque l’iPhone 12 Pro aurait à son tour le droit à un système LIDAR pour une meilleure reconnaissance 3D de l’environnement. Pour en savoir plus, on vous invite à lire le test complet de l’iPad Pro 2020.

Autre changement de design, l’iPhone 12 dirait enfin adieu à la très large encoche qui s’affiche encore à l’avant de l’iPhone 11 Pro. Face ID serait toujours là, mais l’encoche autour du capteur aurait été réduite.

Les sources de Bloomberg en disent moins sur les iPhone plus accessibles, et on se contentera de savoir que leurs modules photo devraient intégrer deux caméras seulement, comme pour l’iPhone 11.

Une sortie tardive à cause du Covid-19

La pandémie de coronavirus en cours pourrait poser des problèmes à la préparation et à la production de cette gamme d’iPhone particulièrement ambitieuse. Comme pour l’iPhone X, la sortie des nouveaux iPhone pourrait donc être décalée au mois d’octobre.

Une sortie en automne serait toujours prévue pour le moment, même s’il y a aujourd’hui trop d’incertitudes à l’échelle mondiale pour planifier exactement des événements plusieurs mois à l’avance.