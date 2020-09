Samsung mise également sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale avec The Premiere

Après Xiaomi, Panasonic, Philips ou encore LG, Samsung vient de dévoiler The Premiere. Il s'agit d'un vidéoprojecteur 4K à ultra courte focale. Une alternative aux très grandes TV. Il sera disponible en France en fin d'année 2020.

Ce que l’on appelle les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale sont des vidéoprojecteurs qui peuvent être presque collés à l’écran. C’est le produit que vient d’annoncer Samsung et ça n’a rien de nouveau. En effet, il existe déjà de nombreux modèles sur le marché. Nous avions testé le Xiaomi Mi Projector, et il y a aussi des modèles chez Panasonic, Philips ou encore LG Electronics.

C’est une alternative aux TV classiques, qu’elles soient QLED ou OLED, mais aussi aux vidéoprojecteurs traditionnels. The Premiere est le dernier venu à la gamme « Lifestyle » de Samsung. C’est la gamme qui comprend The Serif, The Frame, The Sero et The Terrace. Ce sont des produits destinés à se fondre dans votre salon, avec des concepts souvent novateurs pour le grand public. Comme les autres constructeurs, Samsung propose une solution tout-en-un avec des woofers intégrés et la même technologie de son surround virtuel Acoustic Beam que l’on retrouve sur certaines de barres de son Samsung.

Samsung The Premiere, également nommé LSP9T, offre une projection jusqu’à 130 pouces en définition 4K, même si on ignore s’il s’agira véritablement de matrices 4K ou de simple 1080p, pour une luminosité maximale de 2800 lumens ANSI. Selon Samsung, il s’agit du premier projecteur au monde certifié HDR10+ avec triple laser. Il nous manque encore de nombreux détails sur ses caractéristiques, ainsi que les connectiques proposées.

Quel est l’intérêt d’un vidéoprojecteur à ultra courte focale ?

Le premier intérêt, vous l’avez compris, c’est lié à son rapport de projection qui est dans ce cas généralement inférieur à 0,3. Le rapport de projection est le rapport entre la taille d’image et la distance projecteur-écran. Il permet de définir précisément la position du vidéoprojecteur selon la taille d’image souhaitée (et inversement). Sur un vidéoprojecteur classique, ce rapport est environ 1, quand il est inférieur à 0,3 sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale.

Ce type de vidéoprojecteur a d’autres intérêts, comme celui de la facilité d’installation. Il suffit de le placer sur un meuble près du mur où vous voulez projeter l’image. Les coûts d’installation sont donc moindres par rapport à un vidéoprojecteur classique. Mais il y a aussi des avantages pour la qualité de l’image et l’expérience utilisateur, comme le fait d’avoir un meilleur rendement lumineux. En effet, étant donné que le vidéoprojecteur est situé plus près de l’écran, il y a moins de déperditions de lumière. Ce qui est une bonne chose si vous utilisez votre vidéoprojecteur en pleine journée. Même chose pour les ombres, ce qui peut être utile si vous voulez ce format de vidéoprojecteur dans des salles de réunion. Enfin, le bruit perçu est moins important que sur un vidéoprojecteur classique.

Samsung n’a pas encore annoncé le prix du Samsung The Premiere mais il sera assurément plus onéreux que les vidéoprojecteurs classiques. C’est ce que l’on peut observer sur le marché avec les produits déjà commercialisés. L’explication vient de la conception du vidéoprojecteur à ultra-courte focale… plus coûteuse que celle d’un vidéoprojecteur classique à cause de l’optique de meilleure qualité nécessaire. Dans tous les cas, nous avons eu confirmation qu’il sera bel bien disponible en France en fin d’année 2020.