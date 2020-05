Samsung The Terrace : une TV certifiée IP55 conçue pour l’extérieur

Si vous aviez prévu de rester confiné dans votre jardin, Samsung vient de dévoiler une TV conçue pour le plein air : elle est protégée contre la pluie et l'humidité, et son affichage propose une luminosité plus importante que les TV traditionnelles.

Connaissez-vous cette gamme de TV Samsung chez privilégie l’usage aux hautes performances ? Comme The Frame (qui se transforme en tableau), The Sero (capable de pivoter de 90 degrés) et The Serif (dessinée par les frères Ronan et Erwan Bouroullec). Désormais, il faudra également compter sur The Terrace.

Forte luminosité, protection contre l’eau et HDBaseT intégré

Une TV QLED disponible en trois tailles de diagonale, 55, 65 et 75 pouces, avec une définition 4K. Avec un niveau de luminosité maximal de 2000 nits, supérieur à ce que l’on peut habituellement observer (entre 600 et 1400 nits habituellement), mais aussi une certification IP55, cette TV a été conçue pour pouvoir être installée à l’extérieur sur une terrasse ou dans un jardin, elle saura résister à quelques gouttes de pluie et à un peu d’humidité.

La partie connectique est contenue dans un boitier que vous pourrez installer ailleurs, mais il y a aussi un récepteur HDBaseT intégré. Le HDBaseT a pour but de transformer le signal UHD pour qu’il puisse voyager sur un simple câble informatique Catégorie 5, et ce sur de grandes distances.

Samsung a également prévu une barre de son nommée Terrace Soundbar pour proposer une expérience audio de cinéma maison même en plein air.

Samsung The Terrace est commercialisé aux États-Unis et au Canada et elle arrivera en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays plus tard cette année. La version professionnelle devrait intéresser les hôtels, mais elle sortira dans un second temps.

Le prix n’est pas donné, mais il reste beaucoup plus compétitif que les TV professionnelles conçues pour l’extérieur : environ 3500 euros pour la version 65 pouces par exemple, alors qu’une bonne TV QLED de 65 pouces est vendue entre 1200 et 2000 euros habituellement.