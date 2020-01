Samsung The Sero : une TV pour Netflix, mais aussi TikTok, Instagram et Snapchat

Samsung continue de développer son modèle The Sero : une télévision verticale qui pivote. Nous la connaissions déjà, le constructeur coréen a prévu de le commercialiser dans le monde.

The Sero n’a rien de nouveau, mais Samsung a fait la démonstration de sa nouvelle TV lors du CES 2020. En vérité, on ne sait pas exactement qui a besoin d’une telle fonction, mais The Sero TV est déjà établi sur son marché domestique. Distribué en Corée du Sud en 2019, Samsung The Sero sera proposé en Europe et en Amérique courant 2020.

L’intention de Samsung est de fournir le meilleur moyen de visualiser le contenu vidéo diffusé verticalement, comme celui des apps telles que TikTok, Instagram et Snapchat. Associée à un smartphone, la TV The Sero possède un mécanisme qui permet à l’écran de pivoter de 90 degrés à l’aide d’un socle spécial.

Cette TV reste un téléviseur haut de gamme Samsung, avec une dalle QLED en définition 4K UHD, la technologie Micro Supreme UHD Dimming et le processeur Quantum 4K. Avec AirPlay 2 intégré, le streaming depuis le smartphone est assuré également sur iPhone, de plus la puce NFC facilite l’appairage. Nous n’avons pas encore les infos concernant sa date de sortie et son tarif, en attendant je vous invite à découvrir la TV 8K QLED sans bordures.