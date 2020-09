Samsung Galaxy Fit2, le bracelet connecté qui surveille votre activité et votre sommeil

Lors de son événement Life Unstoppable, Samsung a présenté un nouvel objet connecté pour améliorer votre quotidien : le Galaxy Fit2, un nouveau traqueur d’activités qui s’occupe aussi de votre sommeil.

L’IFA n’a pas lieu, mais la vie tech ne s’arrête pas pour autant chez Samsung. À l’occasion de son événement en ligne interactif baptisé « Life Unstoppable », le géant sud-coréen a multiplié les annonces pour la maison et le quotidien, pour prouver que tout pouvait se faire « sans limites ». Et parmi les nouveautés qui doivent améliorer votre bien-être, le Galaxy Fit2, un bracelet connecté assez classique, mais qui veut vous encourager du matin au soir.

Il détecte automatiquement votre activité

Le Galaxy Fit2 se présente comme un bracelet connecté à la façon d’un traqueur Fitbit ou d’un Honor Band. Il est plutôt fin et léger, avec un design voulu le plus ergonomique possible pour limiter la transpiration. Son écran en verre propose plus de 70 options de personnalisation.

Il va suivre votre activité tout au long de la journée, pour vos exercices en intérieur comme en extérieur. Il détecte jusqu’à cinq types d’activités différentes automatiquement. De quoi vous laisser vous focaliser sur votre exercice plutôt que sur le décompte de vos stats si vous avez oublié de le lancer. Vous obtiendrez la distance parcourue, le nombre de calories brûlées ou encore votre fréquence cardiaque.

Des bilans d’exercices et de sommeil

La Galaxy Fit2 prend aussi en compte les mesures de votre fréquence cardiaque et les partage avec votre téléphone lorsque vous commencez une activité via l’application Samsung Health. L’appli vous fournira également un bilan pour que vous sachiez quoi améliorer dans votre activité.

Le bracelet est également capable d’analyser la qualité de votre sommeil en suivant vos cycles afin de vous attribuer un score à votre réveil. Une nouvelle fonctionnalité qui paraît bien à la mode tant on la retrouve sur tous les types de bracelets ou de montres connectées, du Honor Band 5 à la future ScanWatch de Withings ou la nouvelle Zepp E en attendant très probablement la prochaine Apple Watch.

Son autonomie annoncée peut monter jusqu’à 15 jours. Aucune information n’a été fournie concernant son prix ou sa disponibilité en France. Il est néanmoins prévu début octobre à 50 euros dans certains pays d’Europe. La première déclinaison du Galaxy Fit avait été mise en vente à 99 euros tandis que la Galaxy FitE se présentait dans une version allégée à 49 euros.