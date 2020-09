Zepp E, la montre qui peut calculer votre niveau de stress

Anciennement connu sous le nom AmazFit, Zepp arrive en France avec sa gamme Zepp E, disponible depuis ce mardi. Des montres connectées élégantes qui veulent surveiller votre bien-être physique comme mental. Et une particularité : la prise en compte de votre niveau d’anxiété.

Le marché des montres connectées ne cesse de voir de nouveaux acteurs arriver. Avec souvent le même but : vous promettre monts et merveilles en termes de bien-être.Et voici un nouvel acteur qui investit la France : Zepp. Son nom ne vous dit sans doute rien et c’est normal. Zepp est le nouveau nom du fabricant chinois Amazfit, spécialiste des accessoires connectés depuis 10 ans et l’intronisation de capteurs dans sa montre pour permettre l’analyse de données d’entraînement. Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle appli aussi, et surtout nouvelle gamme de montres connectées.

Un design qui rappelle quelque chose…

À compter de ce lundi, la marque s’implante en France et signe son arrivée avec la gamme Zepp E, récemment lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle est composée de deux modèles en acier inoxydable : la Zepp E Circle, ronde comme une pièce d’horlogerie classique, et la Zepp E Square, plutôt carré qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch jusqu’au design du capteur et des écritures au dos. Les deux modèles sont similaires dans leur fonctionnement, ce sont leurs tailles d’écran qui diffèrent (Amoled 1,28’’ pour la Circle, Amoled 1,65’’ pour la Square).

La Zepp E propose un design élégant avec un cadre légèrement incurvé en 3D sans bords et un affichage permanent. Elles proposent des dizaines de cadrans différents et les fashionistas apprécieront les multiples bracelets disponibles (métal, cuir, fluoroélastomère, couleurs différentes…).

La recherche de votre bien-être mental

Elle se destine avant tout à notre bien-être afin d’« obtenir une meilleure qualité de vie ». Comme toute montre connectée intelligente, vous pourrez consulter la météo, les notifications d’appel entrant ou de SMS, fixer une alarme ou encore lancer de la musique depuis votre smartphone connecté en Bluetooth et piloter votre playlist au poignet.

La Zepp E va aussi compter sur le soutien d’une intelligence artificielle capable de décrypter votre quotidien et vos activités. La montre prend en compte la mesure de saturation en oxygène du sang (SpO2) et vous permet de mesure instantanément son taux. Elle est également équipée d’un cardiofréquencemètre et peut mesurer votre taux d’anxiété. Le bien-être mental aussi important que le bien-être physique. Notons qu’il ne s’agit pas de la première toquante numérique à proposer ce type de fonctionnalité, Huawei proposant également la mesure du niveau de stress dans ses montres, comme la Huawei Watch GT 2.

La montre surveille aussi votre sommeil et votre respiration, afin de vous fournir une évaluation de vos nuits. Vous aurez alors connaissance de vos phases de sommeils léger ou profond, de votre temps d’éveil ou du mouvement rapide des yeux, avec un compte-rendu et un score de sommeil. Et cela fonctionne même pour une sieste de 20 minutes durant la journée. On notera qu’elle est suffisamment fine (9 mm d’épaisseur) pour être supportée la nuit sans gêner.

Le fitness aussi au programme

Si elle propose un suivi classique (objectif de pas, d’activité, de calories brûlées, etc.), la Zepp E a aussi une vocation fitness. Elle dispose de 11 modes sport (exercice, course, marche, cyclisme en extérieur ou intérieur, natation, escalade, ski…) et d’une étanchéité de 5 ATM. C’est suffisant en piscine, pas pour faire de la plongée. Comme l’Apple Watch et d’autres depuis, la montre vous signale quand vous devez vous lever et bouger pour ne pas rester trop longtemps inactif.

En complément de ces programmes d’entraînement assez classiques sur les montres connectées de nos jours, la Zepp E permet aussi de suivre ses performances physiques et fournit des outils pour les améliorer. Cette montre tournée également sport va convertir vos données de fréquence cardiaque, d’activité pour comprendre intuitivement votre condition physique et vous fournir un score grâce à l’algorithme embarqué (Personnal Activity Intelligence).

Avec une batterie de 188 mAh, l’autonomie annoncée est de sept jours pour une utilisation standard de la montre et jusqu’à 15 jours en usage basique. La montre se recharge sur une base magnétique. Elle est compatible iOS et Android.

La Zepp E sera vendue à partir de 249,99 euros sur Amazon.