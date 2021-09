Huawei Watch 3 : la montre sous HarmonyOS est déjà en forte promotion sur Amazon

La Huawei Watch 3 est la nouvelle montre connectée du constructeur chinois. Elle est convaincante, élégante et aujourd'hui moins chère qu'à son lancement puisque son prix passe de 369 euros à seulement 299 euros sur Amazon.

Avec sa récente Huawei Watch 3, la marque chinoise a choisi de laisser de côté la mention GT pour cette nouvelle itération. Cette montre connectée a la particularité d’être le premier produit de la firme à intégrer l’OS maison, HarmonyOS, afin d’apporter de nombreuses améliorations majeures par rapport aux anciens modèles. Lancé en juin dernier, il y a trois mois seulement donc, ce wearable bénéficie déjà d’une réduction de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch 3

La compatibilité avec la charge sans fil

Le bouton similaire à la Digital Crown de l’Apple Watch

La qualité de l’écran AMOLED de 1,43 pouce (Always-On)

L’expérience utilisateur sous HarmonyOS (avec App Gallery)

Les nombreuses fonctionnalités liées à la santé et le sport (dont SpO2)

Un design élégant, mais imposant au poignet

La nouvelle Huawei Watch 3 est un bel objet avec de belles finitions. L’écran circulaire AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) est incurvé tout autour pour se fondre agréablement dans l’élégant boîtier fait d’acier inoxydable. Au dos, on retrouve même une surface en céramique. La montre connectée embellira donc sans aucun doute votre poignet, sauf si ce dernier est trop fin. Avec des dimensions de 46,2 x 46,2 x 12,5 mm, le cadran est en effet assez imposant et ne conviendra malheureusement pas à toutes les morphologies.

Les branches, de part et d’autre du boîtier, accueillent pour ce modèle un bracelet sport de couleur noire, mais vous pourrez le changer par n’importe quel bracelet au format standard 22 mm s’il vient à s’abîmer ou s’il n’est plus à votre goût. Sur la tranche droite, on aperçoit enfin, en bas, un bouton pressoir et, en haut, un bouton en forme de couronne horlogère.

Quand l’Apple Watch continue d’inspirer ses concurrents

Ce bouton rappelle effectivement beaucoup la Digital Crown que l’on aperçoit depuis longtemps sur les différents modèles de l’Apple Watch et offre d’ailleurs, peu ou proues, les mêmes fonctionnalités. Celui-ci peut non seulement être appuyé pour ouvrir la liste des applications ou pour revenir à l’écran principal, mais sert également à la navigation dans l’interface.

En parlant de l’interface, on ressent une forte inspiration pour Watch OS dans le nouveau système d’exploitation de Huawei baptisé HarmonyOS. Les applications ne sont plus sous forme de liste, mais apparaissent en grille, où un petit tour de couronne permet également de zoomer et dézoomer sur l’ensemble. Pour les plus réfractaires à ce changement d’interface, Huawei permet de retrouver un format vertical plus classique.

HarmonyOS et ses fonctionnalités

Les précédentes montres connectées de Huawei tournaient sous LiteOS, mais la Watch 3 est la première à embarquer le nouveau système d’exploitation maison : HarmonyOS. Ce dernier peut-être vu comme une extension du premier, mais il apporte tout de même un bon nombre de nouvelles fonctionnalités, comme l’intégration native de App Gallery pour installer directement les applications depuis la montre. Le store n’est pas encore très complet, mais c’est tout de même un bon point pour l’avenir. La Huawei Watch 3 est évidemment parfaitement intégrée dans l’écosystème du constructeur et permet aux utilisateurs d’un smartphone ou tablette de la marque d’accéder à des features inédites, comme enregistrer des messages vocaux sur sa montre et les retrouver directement dans les mémos de son téléphone.

Le sport et la santé sont évidemment au centre de l’expérience, avec de nombreux capteurs pour traquer l’activité de l’utilisateur ou l’utilisatrice, comme le capteur d’accélération, le gyroscope ou encore le capteur optique de fréquence cardiaque. De quoi permettre de mesurer le nombre de pas parcourus et le rythme cardiaque ou la saturation en oxygène dans le sang de manière continue? Seul bémol, l’absence d’un électrocardiogramme pourtant présent chez la concurrence. De nombreuses données sont disponibles à l’écran, mais pour une analyse plus poussée, il faudra passer par l’application Huawei Health disponible sur App Gallery, le Play Store et l’App Store.

Deux jours d’autonomie

Huawei nous a habitués à mieux avec ses montres connectées souvent endurantes jusqu’à une semaine, mais la nouvelle Watch 3 ne tiendra pas plus de deux jours avec toutes les fonctionnalités activées. C’est donc un score assez classique par rapport à une Apple Watch ou une Galaxy Watch, mais il y a fort à parier que le nouvel OS maison est assez gourmand et que cela pourra sûrement être corrigé par le biais de futures mises à jour. La compatibilité avec la charge sans fil est aussi de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch 3.

