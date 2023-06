Huawei Watch 3 : avec plus de 40 % de réduction, cette smartwatch est un très bon deal

Si vous avez envie de sauter le pas pour l'achat d'une montre connectée sans débourser une grande somme, la Huawei Watch 3 est un très bon choix. Elle est même plus abordable qu’à son lancement : 199 euros contre 369 euros.

Huawei n’en est pas à sa première montre connectée, la firme chinoise propose plusieurs modèles, dont un qui intègre des écouteurs dans le boîtier. La Watch 3 du constructeur est un peu plus classique, mais regorge de fonctionnalités pour assurer un bon suivi au quotidien. Elle a de nombreux atouts, notamment son prix qui baisse de 170 euros pour devenir plus abordable.

La Huawei Watch 3, c’est quoi ?

Une montre soignée qui se recharge sans fil

Une bonne qualité d’écran et une interface intuitive

De nombreuses données de santé, et d’applications tierces

Disponible à sa sortie à 369 euros, la Huawei Watch 3 (46 mm) est actuellement en promotion à 199,99 euros sur le site de la marque.

Une apparence soignée, mais qui ne conviendra pas à tous les poignets

La Huawei Watch 3 est une tocante connectée élégante avec des finitions irréprochables, à la manière des montres horlogères. Elle est conçue avec des matériaux de qualité : le boîtier est en acier inoxydable et au dos, on trouve une surface en céramique. Une montre haut de gamme, qui sera assez imposante si vous avez le poignet fin. La Watch 3 ne conviendra malheureusement pas à toutes les morphologies, à cause de ses dimensions — 46,2 × 46,2 × 12,5 mm.

Elle se présente sous un format circulaire avec un bel écran Amoled de 1,43 pouce (466 × 466 pixels), incurvé sur les bordures pour se fondre dans le boîtier. D’ailleurs, sur la tranche droite du boîtier, on retrouve un bouton assez semblable à la Digital Crown bien connu sur les modèles de la marque à la pomme. Ce bouton reprend les mêmes fonctionnalités, et va permettre non seulement d’ouvrir la liste des applications ou revenir à l’écran principal en appuyant dessus, mais va également servir à naviguer dans l’interface. Harmony OS : un changement qui fait du bien Sur cette génération, Huawei y intègre son dernier système d’exploitation : HarmonyOS. Une interface, qui n’est pas sans rappeler le système OS d’Apple. En plus d’être plus agréable à utiliser et intuitive, elle intègre des applications directement téléchargeables depuis la montre. Le store n’est pas aussi complet que chez les autres concurrents, mais c’est tout de même un bon point. La Huawei Watch 3 s’associera parfaitement avec un produit de la marque, pour profiter des features inédites, comme enregistrer des messages vocaux sur sa montre et les retrouver directement dans les mémos de son téléphone.

Sans surprise, cette smartwatch est dotée de nombreux capteurs pour analyser vos mouvements et votre activité physique. On retrouve le capteur d’accélération, le gyroscope ou encore le capteur optique de fréquence cardiaque, mais aussi un capteur SpO2. Toutefois, il est regrettable de ne pas retrouver un électrocardiogramme, pourtant présent chez la concurrence. Pour une analyse plus poussée, vous pourrez consulter l’ensemble de vos données via l’application Huawei Health disponible sur App Gallery, le Play Store et l’App Store. Côté sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement. Quant à l’autonomie, la tocante de Huawei tiendra environ deux jours. On est tout de même loin de la semaine d’autonomie proposée sur les anciens modèles. À noter, elle est compatible avec la charge sans fil Qi.

Si vous souhaitez plus d’informations, retrouvez notre test complet sur la Huawei Watch 3.

Afin de découvrir d’autres références que la Huawei Watch 3 et choisir le modèle qui convient à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

