Les Huawei Watch 3 commencent à passer à HarmonyOS 4 : Huawei poursuit ses efforts

Huawei poursuit ses efforts débutés avec son système d'exploitation HarmonyOS, qui doit arriver sur tous ses produits. C'est le cas avec les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro, qui voient débarquer la bêta de HarmonyOS 4.

Depuis 2019, Huawei développe son propre système d’exploitation, HarmonyOS, qu’on trouve dans ses smartphones, téléviseurs ou encore montres connectées. Depuis quelques mois, la dernière version est la quatrième : elle arrive en bêta sur les Huawei Watch 3, Huawei Watch 3 Pro et Huawei Watch 3 Pro New (qui n’est pas disponible en France).

HarmonyOS 4 en bêta sur deux montres connectées Huawei

Comme le rapporte Huawei Central, la marque a débuté un programme de recrutement auprès de ses clients afin de faire tester la bêta de HarmonyOS 4.0. Un programme disponible sur trois de ses montres connectées : la Watch 3, la Watch 3 Pro ainsi que la Watch 3 Pro New. Une bêta qui n’est ouverte qu’en Chine pour le moment et au nombre de places limité. La bêta viendra s’installer à partir du 16 janvier sur les montres retenues dans le programme.

L’idée est naturellement d’avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, bien que les montres étaient déjà sorties sous le même système d’exploitation. La mise à jour semble ajouter une nouvelle fonction de fenêtre en direct, des animations pour l’écran de verrouillage et des cadrans de montres de jeu en 3D supplémentaires. Par ailleurs, la personnalisation ira un peu plus loin. HarmonyOS 4 est également l’occasion pour le fabricant d’apporter quelques optimisations.

HarmonyOS 4 est déjà intégré dans de nombreux produits

Avec l’ouverture de cette bêta, on peut avoir l’impression que Huawei débute avec cette quatrième version. Il n’en est rien, puisque dans le monde entier, plus de 100 millions d’appareils fonctionnent sous cette mouture. Le système d’exploitation est principalement déployé sur les smartphones de la marque. Et pour HarmonyOS au global, Huawei indiquait en août avoir équipé plus de 700 millions d’appareils.

Pourtant, HarmonyOS 4 va laisser sa place à un autre système d’exploitation : HarmonyOS NEXT, dévoilé en novembre dernier par l’entreprise. L’idée : s’éloigner davantage d’Android en rendant incompatible les applications Android. La version définitive arrivera dans le courant de l’année.