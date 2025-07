Wiko fait son comeback avec un smartphone surprenant à moins de 200 €

Wiko refait surface avec un nouveau smartphone. Le Hi Enjoy 80 Pro arrive avec un écran OLED 6,7 pouces à 120 Hz pour moins de 200 euros.

La marque sino-française Wiko refait surface avec un nouveau smartphone pas cher.

Le Hi Enjoy 80 Pro arrive avec un écran OLED 6,7 pouces, une énorme batterie 6 100 mAh et surtout un prix bas : 192€ pour la version de base. Mais attention, ce retour cache quelques surprises, notamment un processeur Snapdragon 4 Gen 2 de 2023 et… HarmonyOS au lieu d’Android.

Un écran OLED à prix cassé, mais avec des compromis

Ce Wiko adopte un écran OLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est protégé par du verre Kunlun, une alternative chinoise au célèbre Gorilla Glass de Corning.

Côté photo, Wiko joue la carte de la simplicité avec un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 8 MP nichée dans une petite découpe. Pas d’ultra grand-angle ni de téléobjectif, mais à ce prix, difficile de faire la fine bouche. L’essentiel est là pour les photos du quotidien.

L’autonomie s’annonce très bonne avec cette batterie de 6 100 mAh, même si la charge reste limitée à 40 watts. De quoi tenir facilement deux jours d’utilisation normale.

Snapdragon 4 Gen 2 : un choix discutable pour 2025

Le choix du processeur interroge. Le Snapdragon 4 Gen 2, lancé en 2023, commence à dater sérieusement. Certes, il reste correct pour un usage basique (navigation, réseaux sociaux, apps classiques), mais ne vous attendez pas à faire tourner les jeux les plus gourmands ou à profiter d’une expérience ultra-fluide.

Cette puce équipait déjà le Vivo V40 SE 5G, disponible en France, et les retours étaient mitigés sur les performances. Wiko semble privilégier le prix avant tout, quitte à sacrifier un peu de puissance. Un pari risqué quand la concurrence chinoise propose des Snapdragon plus récents à peine plus chers.

Les configurations mémoire restent correctes : 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle, avec 256 ou 512 Go de stockage. Largement suffisant pour un usage quotidien, même si on aurait aimé voir de la RAM plus généreuse sur la version haut de gamme.

HarmonyOS : la surprise qui change tout

Le Hi Enjoy 80 Pro tourne sous HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, et non sous Android. Cette information, glissée discrètement dans les caractéristiques, change complètement l’enjeu. Exit le Google Play Store, hello l’AppGallery de Huawei et ses limitations bien connues.

Pour les utilisateurs européens habitués à Android, c’est un véritable frein. Pas de Gmail natif, pas de Google Maps, pas de YouTube officiel… Ce smartphone semble donc destiné avant tout au marché chinois.

Ce n’est donc pas vraiment un retour de Wiko sur le devant de la scène. Cette marque française, rachetée par le groupe chinois Tinno Mobile en 2014, avait marqué les esprits avec ses smartphones colorés et abordables. Depuis, la marque a disparu des rayons en France, mais elle continue de perdurer en Chine sous l’égide de Tinno.

