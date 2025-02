Wiko est encore en vie, voici son dernier smartphone

Wiko n’est pas mort ! La marque existe toujours en Chine.

Vous pensiez que Wiko avait disparu des radars ? Surprise : la marque sino-française est toujours là et vient de dévoiler un tout nouveau smartphone, le Wiko Hi Enjoy (modèle JLG-AN00 pour les curieux).

Le Hi Enjoy, pour le marché chinois

Bientôt annoncé en Chine, ce smartphone montre que Wiko n’a pas dit son dernier mot. Avec un processeur qui tourne à 2,4 GHz, une batterie de 4900 mAh et un écran LCD de 6,56 pouces, il a de quoi intriguer. Pour le moment, ça donne pas tellement envie.

Côté autonomie, Wiko mise sur une batterie de 4900 mAh. Par rapport à son grand frère, le Hi Enjoy 70, qui avait 5000 mAh, on perd 100 mAh. Pas d’information sur la charge rapide pour l’instant.

Pour les photos, ne vous attendez pas à rivaliser avec un reflex. La caméra arrière est de 8 mégapixels, et celle de devant, pour vos selfies, est à 5 mégapixels. C’est basique.

Alors, Wiko est-il de retour pour de bon ? Ce Hi Enjoy existe, mais il est réservé au marché chinois. Wiko n’a pas disparu du marché français. Ses produits sont toujours accessibles via des revendeurs en ligne comme Amazon…

Cela dit, la marque ne fait plus autant de bruit qu’à ses débuts, quand elle se positionnait comme le champion du rapport qualité-prix. Depuis son rachat par le groupe chinois Tinno en 2011, Wiko s’est éloigné des projecteurs en Europe pour se concentrer sur d’autres marchés, notamment la Chine. On ne retrouve plus de smartphones en vente en France.

Pour aller plus loin

Qui se cache derrière Wiko ?

Wiko collabore aussi avec HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, sur certains modèles chinois. D’ailleurs, Tinno est un ODM (Original Design Manufacturer), c’est-à-dire qu’il crée des téléphones pour d’autres marques qui les vendent sous leur propre nom.

Tinno ne se limite pas à Wiko. Le groupe produit aussi des smartphones pour d’autres marques, souvent dans des marchés émergents ou pour des opérateurs locaux. Par exemple, ils ont collaboré avec des enseignes comme Evertek en Tunisie ou Blu aux États-Unis.