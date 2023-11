D’ex-responsables de Wiko lancent une nouvelle marque en France : voici les produits au programme

D'anciens cadres dirigeants de Wiko gèrent le lancement de la marque Wifit (déjà présente dans certains marchés) en France et en Europe de l'Ouest. Voici les produits qu'ils comptent commercialiser.

Après Wiko, Wifit ! Les noms se ressemblent, mais il ne s’agit pas de la même marque. La première est assez bien connue du public en France, notamment parce qu’elle a longtemps figuré dans le Top 5 du marché national des smartphones. Depuis, elle a perdu en visibilité, mais revendique toujours des origines marseillaises — même si dans les faits, Wiko a fusionné avec son partenaire chinois Tinno.

La seconde, Wifit, est une marque qui fait ses tout premiers pas en France sous l’égide, justement, d’anciens cadres dirigeants de Wiko. Ainsi, parmi les quatre actionnaires de Wifit SAS, on compte :

Ray Wang, ex-General Manager de Wiko Europe ;

Mikaël Reveillon, ex-Country Manager de Wiko France ;

Hervé Vaillant, ex-Public Relations Director de Wiko France.

Wifit a déjà annoncé le lancement de deux montres connectées à des prix très abordables : les WiWatch R1 et WiWatch S Plus.

Wifit en France

Plus précisément, il faut savoir que la marque Wifit en elle-même existe déjà « dans 20 pays en Europe centrale, en Europe de l’Est et en Asie », selon un porte-parole. Ces marchés sont gérés par un partenaire chinois.

De leur côté, Ray Wang, Mikaël Reveillon, Hervé Vaillant, ainsi qu’un autre associé, Thierry Hubert, ont créé Wifit SAS pour gérer la commercialisation des produits en Europe de l’Ouest, dont la France.

Les produits Wifit à venir

En plus des montres connectées déjà évoquées, Wifit compte lancer plusieurs produits en France. Dans un mail envoyé à Frandroid, la marque explique qu’elle va proposer « très prochainement des enceintes et casques audio connectés, ainsi qu’une large gamme de produits dédiés aux nouveaux modes de mobilité urbaine : casques connectés pour trottinettes, vélos électriques et scooters, ainsi que divers accessoires liés à la sécurité urbaine ».

Reste à voir désormais si la marque pourra rencontrer le succès escompté et se faire une place au milieu de la concurrence. L’une des premières étapes est d’être bien référencé auprès des principales plateformes d’e-commerce et les responsables de Wifit y travaillent activement.