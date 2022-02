Xiaomi cartonne, Oppo se démarque et Wiko s’accroche : voici le top 5 français en 2021

Le cabinet Canalys dévoile son bilan de l'année 2021 pour le marché des smartphones et partage le top 5 des plus gros vendeurs en France. On y voit la bataille entre Xiaomi et Samsung, la progression d'Oppo et la surprise de Wiko.

L’année 2022 a déjà été bien entamée (nous sommes déjà en février pardi !), mais il est parfois bon de regarder dans le rétroviseur pour dresser un petit bilan. Ça tombe bien, le cabinet d’analyses Canalys partage son top 5 des plus gros constructeurs de smartphones en France sur l’exercice 2021. Un rapport que s’est empressé de partager Xiaomi via un communiqué de presse pour afficher sa belle dynamique. Ce n’est cependant pas la seule chose à retenir de ce classement qui concerne également Samsung, Apple, Oppo et Wiko.

Avant d’aller plus loin, précisons une chose importante : les données de Canalys sont tirées des livraisons expédiées depuis les usines des constructeurs de smartphones. C’est un précieux indicateur, mais ce n’est pas forcément le plus précis puisqu’il ne correspond pas forcément au nombre de ventes aux consommateurs finaux.

Ce postulat clarifié, intéressons-nous au top 5 des marques de smartphones en France en 2021 selon Canalys.

Samsung, leader menacé et Xiaomi, dauphin menaçant

En première place, on retrouve sans surprise le leader historique Samsung. Cependant, la dynamique n’est pas des plus radieuses. Le géant sud-coréen s’arroge encore 27 % des parts de marché, mais cela représente une baisse de 31 % par rapport à l’année précédente. La concurrence s’annonce bien rude pour 2022 avec le bulldozer Xiaomi qui continue de progresser à toute berzingue : + 45 % pour atteindre 23 % des parts de marché.

Actuellement deuxième de ce classement, le trublion chinois ne cache certainement pas ses ambitions de chiper le trône. Porté par un nombre gargantuesque de lancements de produits en 2021, Xiaomi a déjà doublé Samsung en France momentanément l’année dernière. Le challenge sera désormais de se maintenir au sommet plus longtemps.

Apple sur le podium, Oppo en progression

Le trio de tête est complété par Apple. La marque à la pomme enregistre 22 % de parts de marché en France selon Canalys, soit une baisse de 11 %. Notez quand même que le groupe californien a enregistré un très gros quatrième trimestre 2021. Comme souvent, il s’agit de la marque la plus en vue pendant les fêtes de fin d’année.

Derrière, l’écart se creuse nettement puisqu’Oppo, quatrième du classement, n’affiche « que » 8 % sur les parts de marché. Néanmoins, il est intéressant de voir que la marque chinoise enregistre une progression de 71 %, la plus forte de ce top 5. L’évolution est donc très impressionnante, mais doit être relativisée puisqu’un pourcentage parait toujours plus gros quand on part de plus loin.

Wiko toujours là

Le top 5 se boucle avec une petite surprise : Wiko. La marque d’origine française — et filiale de l’entreprise chinoise Tinno — résiste encore et toujours à la forte pression concurrentielle, particulièrement importante en entrée de gamme.

Wiko est donc cinquième en France selon Canalys avec 5 % de parts de marché. Il va être difficile de résister longtemps avec la régression de 3 % enregistrée en 2021 par la marque.

Notons que l’année 2021 se distinguait par une pénurie globale de composants sur le marché des nouvelles technologies et par une pandémie qui a continué d’affecter le monde entier.

