Ventes d’iPhone : une fois n’est pas coutume, Apple finit l’année 2021 en beauté

Malgré une année toujours marquée par les pénuries, Apple s'en tire plutôt bien. Grâce à l'iPhone 13, la firme de Cupertino prend la première place des ventes de smartphones sur la dernière partie de l'année 2021.

Le cabinet d’analyse Canalys a dévoilé les parts de marché mondiales détenues par les plus gros vendeurs de smartphones. Si Apple était à la traine sur les trois premiers trimestres 2021, la marque à la pomme a finalement marqué le pas sur le dernier trimestre de l’année. Les statistiques de Canalys révèlent que l’iPhone 13, sorti en septembre, y est très largement pour quelque chose.

Apple reprend du poil de la bête

D’après ce cabinet d’analyse indépendant, Apple raflerait donc la première place avec 22 % des parts de marché au quatrième trimestre 2021, juste devant Samsung (20 %) et Xiaomi (12 %). Le reste du classement revient aux fabricants chinois Oppo (9 %) et Vivo (8 %). D’octobre à décembre, c’est donc environ un smartphone sur cinq vendus dans le monde qui était un iPhone. Ces bons chiffres sont dus, d’après l’analyste Sanyam Chaurasia, à d’excellentes performances de l’iPhone 13 en Chine.

Une bonne nouvelle pour Apple qui, tout au long de l’année, était restée derrière ses deux principaux rivaux, avant d’entamer une remontada et de prendre la place de Xiaomi dès le mois d’octobre. Entre janvier et septembre, c’est Samsung qui tenait la première place. On notera cependant, au vu du tableau mis en avant, que la part de marché de Cupertino a diminué d’un pourcent par rapport à la même période en 2020. Bien entendu, personne ne saurait ignorer que l’année 2021 a été particulièrement compliquée pour les fabricants d’électronique et de smartphones. Les pénuries de composants ont notamment empêché de livrer autant d’appareils que prévu.

Chez Canalys, on précise néanmoins que les problèmes d’approvisionnement ont surtout impacté les petits vendeurs de produits d’entrée de gamme. Les gros fabricants tels qu’Apple ont eux pu sortir la tête de l’eau en contournant le problème, par exemple en approchant les fabricants de puces émergents, en se concentrant sur les lignes de production des appareils se vendant le mieux, ou encore en échelonnant le lancement de nouveaux produits.

Les chiffres de Canalys sont donc encourageants pour Apple, qui dévoilera d’ailleurs ses résultats de vente de son premier trimestre fiscal 2022, qui correspond aux derniers mois de l’année 2021. Ils devraient être satisfaisants pour la Pomme, qui a vendu plus de 40 millions d’iPhone 13 dans le monde durant la période des fêtes.

