Ces deux montres connectées déboulent en France à prix cassés, sous les 100 euros

La marque Wifit, encore méconnue en Europe de l'Ouest, se lance en France avec deux montres connectées proposées à des prix attractifs. Voici les WiWatch R1 et Wiwatch S Plus.

Avez-vous déjà entendu parler de cette marque ? Wifit débarque en France avec l’intention de lancer tout un tas de produits à des prix très attractifs. Et l’entreprise commence son aventure dans l’Hexagone en lançant deux montres connectées sous la barre des 100 euros. Voici donc les WiWatch R1 (99,99 euros) et WiWatch S Plus (59,99 euros).

Il est difficile pour l’heure d’avoir un avis sur les produits de cette marque, il faudra évidemment attendre de pouvoir faire des tests pour cela. Toutefois, nous pouvons déjà nous pencher sur ce que ces deux montres proposent sur le papier.

WiWatch R1 : beaucoup de promesses

La WiWatch R1 adopte un boîtier rond en alliage de zinc. Celui-ci loge un écran tactile Amoled de 1,3 pouce pour une définition de 360 x 360 pixels. Autre détail intéressant est bien mis en avant par Wifit : il existe une « molette de navigation intelligente ». Son utilisation se targue d’être des plus intuitives pour découvrir l’interface, si l’on en croit le communiqué de presse de la marque.

La WiWatch 41 propose plusieurs fonctionnalités dédiées à la santé. Les mesures de la fréquence cardiaque et du taux de saturation d’oxygène dans le sang (SpO2) et le suivi du sommeil sont ainsi de la partie.

Notez aussi un suivi des cycles de menstruation, un compteur de pas et la présence d’un GPS assisté. Les informations ainsi gérées sont disponibles sur une application compagnon à installer sur le smartphone. D’ailleurs, vous pouvez contrôler diverses activités comme la prise d’appels entrant, la lecture de musique ou le déclenchement de l’appareil photo du téléphone.

Il est aussi questions de 20 modes sport sur la WiWatch (ex : marche, course à pied, vélo, basket, tennis, saut à la corde…). Quant à l’interface, tout porte à croire que l’appareil fonctionne sur un système propriétaire.

Sachez en outre que la batterie de 260 mAh prétend proposer une autonomie allant jusqu’à sept jours en moyenne selon Wifit. D’autres informations méritent d’être évoquées comme la résistance à l’eau (IP68) jusqu’à 10 mètres de profondeur ou le fermoir magnétique « innovant » du bracelet en silicone.

Prix et date de sortie de la WiWatch R1

La WiWatch R1 de Wifit est d’ores et déjà disponible chez divers revendeurs en France au prix conseillé de 99,99 euros. Vous la trouverez dans un seul coloris : noir.

WiWatch S Plus : un prix riquiqui

La WiWatch S Plus est présentée comme étant « le choix idéal » pour quiconque recherche une montre connectée à un prix très accessible. Son tarif est en effet très alléchant, mais il faut évidemment compter sur des caractéristiques assez modestes.

Cette montre opte pour un design carré et un écran LCD TFT de 1,75 pouce avec une définition de 320 x 390 pixels. Le boîtier est en plastique, le bracelet en silicone et on garde ici une étanchéité garantie par la certification IP68.

À l’instar de la WiWatch R1 plus onéreuse, la WiWatch S Plus promet une autonomie pouvant aller jusqu’à sept jours en moyenne. Elle s’appuie pour cela sur une batterie de 300 mAh. Cette dernière est censée offrir une journée complète d’endurance avec seulement 10 minutes de charge.

Toutes les interactions se font via l’écran tactile sur cette WiWatch S Plus. Côté suivi d’activité, le rythme cardiaque, le SpO2 et le tracking du sommeil sont de la partie, mais pas le suivi des cycles de menstruation.

En ce qui concerne les modes sport, on en trouve 10 au total sur la WiWatch S Plus. Cette montre connectée saura aussi compter vos pas et proposer un GPS assisté. On retrouve un bon nombre de contrôles du smartphone, mais pas le déclenchement de l’appareil photo.

Prix et date de sortie de la WiWatch S Plus

La WiWatch S Plus s’affiche au prix conseillé de 59,99 euros sur les plateformes d’ecommerce. Elle est déjà disponible, mais uniquement dans un coloris noir.