On a testé Apple Invitations, et c’est surprenant

Apple lance une nouvelle app : Apple Invitations. Pour… inviter ses amis à des événements.

Préparez-vous à être émerveillés : Apple vient de réinventer… l’invitation. Oui, vous avez bien lu.

Pas de matériel ici, mais une app. Avec le lancement d’Apple Invitations (Invites en anglais), la firme de Cupertino tente une nouvelle incursion dans le domaine social, mais cette fois-ci avec une approche différente. Cette application de planification d’événements, exclusivement réservée aux abonnés iCloud Plus, promet de simplifier l’organisation de nos rencontres. Mais que vaut-elle vraiment ? On a pu l’essayer.

Un historique social compliqué

Avant de plonger dans les détails d’Apple Invites, rappelons les précédentes tentatives d’Apple dans le domaine social.

En 2010, l’entreprise lançait Ping, un réseau social musical intégré à iTunes qui fut un échec retentissant et ferma ses portes deux ans plus tard.

Plus récemment, l’application Group FaceTime, ouvert aux smartphones Android, bien que toujours active, n’a jamais réussi à s’imposer face à des concurrents comme Zoom ou Google Meet.

Ces échecs s’expliquent souvent par une approche trop fermée de l’écosystème Apple et une compréhension limitée des besoins sociaux des utilisateurs.

Une application entre tradition et innovation

Apple Invites propose plusieurs fonctionnalités intéressantes. On notera l’intégration de l’IA pour la génération d’images d’arrière-plan via Image Playground. La possibilité d’ajouter des playlists collaboratives via Apple Music est également là, même si elle reste limitée aux abonnés du service.

L’interface, fidèle aux standards Apple, se veut épurée. Les utilisateurs peuvent facilement créer des invitations en quelques clics, ajouter des photos depuis leur bibliothèque, et partager l’événement via un simple lien.

L’intégration avec Plans et Météo ajoute une couche pratique à l’expérience, cela permet aux invités de connaître instantanément la météo prévue et l’itinéraire pour se rendre à l’événement.

Cependant, le choix de réserver la création d’invitations aux abonnés iCloud Plus est étrange. À 0,99 € par mois minimum, cette barrière à l’entrée pourrait freiner l’adoption massive de l’application, particulièrement auprès de la nouvelle génération qui plébiscite actuellement Partiful aux États-Unis, son concurrent gratuit.

La fonction d’album partagé post-événement est intéressante, elle permet aux participants de contribuer avec leurs photos et vidéos. D’où le « revivez » du slogan de l’app.

Bien sûr, vos amis Android devront se contenter d’un lien web pour répondre à vos invitations. Parce que chez Apple, l’inclusion sociale commence par l’exclusion technologique (celle-ci fait mal).

L’application semble toutefois manquer d’originalité dans son approche globale. Beaucoup de fonctionnalités sont directement inspirées de services existants, et l’innovation réside principalement dans l’intégration avec l’écosystème Apple plutôt que dans une véritable révolution du concept.

Disponible uniquement sur iOS 18 et versions ultérieures, via une app native et via un site web.