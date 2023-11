Huawei HarmonyOS NEXT : une rupture totale avec Android

Huawei se lance un nouveau défi en développant un tout nouvel OS. HarmonyOS NEXT marque une rupture fondamentale avec Android, conséquence directe de l'embargo américain.

Depuis l’embargo initié par l’administration Trump et maintenu sous Biden, Huawei s’est retrouvé dans une situation complexe. L’interdiction de faire appel aux technologies américaines, notamment les puces de TSMC ou Samsung Foundries, ainsi que l’accès aux services Google, a incité l’entreprise à une réaction stratégique. Cette réaction s’est concrétisée par le développement d’HarmonyOS, son propre système d’exploitation.

HarmonyOS a été initialement conçu comme une version alternative d’Android, adaptée à divers appareils, tels que les smartphones, montres, télévisions et véhicules. Sur les smartphones, cette approche de fork d’Android a permis à HarmonyOS de bénéficier de la compatibilité et des applications déjà établies dans l’écosystème Android. Cependant, avec l’introduction d’HarmonyOS NEXT, Huawei marque un tournant significatif. En effet, cette nouvelle version signifie une rupture totale avec Android avec des défis majeurs en termes de développement d’applications et de compatibilité.

HarmonyOS NEXT sans Android

Concrètement, HarmonyOS NEXT ne supportera plus les fichiers .APK, standard d’Android, mais migrera vers le format .HAP propre à Huawei. Cette transition soulève des enjeux considérables : Huawei doit, non seulement encourager le développement d’applications natives pour son nouvel OS, mais aussi reconquérir la confiance des développeurs et des utilisateurs.

Selon les données récentes, l’écosystème Hongmeng, la base de HarmonyOS, incluait plus de 700 millions d’appareils en août et attirait l’attention de 2,2 millions de développeurs. Il est important de souligner que cette réussite est largement concentrée en Chine. La version définitive de HarmonyOS NEXT est prévue pour la fin de l’année 2023, même si quelques aperçus ont déjà été exposés au public.

Pour le déploiement de son nouveau système d’exploitation, Huawei peut s’appuyer sur les utilisateurs actuels de HarmonyOS 4, la version la plus récente compatible avec Android. Au 30 octobre 2023, il y avait 100 millions d’appareils fonctionnant sous HarmonyOS 4, principalement en Chine. Ces utilisateurs pourront effectuer la transition vers HarmonyOS NEXT.

Et en Europe ?

HarmonyOS NEXT. Ce nouvel OS marque une rupture fondamentale avec Android, conséquence directe de l’eHarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, reste inaccessible en Europe. Lors d’un entretien avec Frandroid en novembre 2022, William Tian, le président de Huawei pour l’Europe de l’Ouest, avait clairement indiqué que leur OS n’était pas destiné au marché européen. Actuellement, les smartphones Huawei vendus en Europe sont équipés de EMUI et d’Android, mais dépourvus des services Google, et ne représentent que des modèles plus anciens. Bien que Huawei ait lancé le Mate 60 Pro en Chine, un appareil qui paraît contourner l’embargo américain, ni ce modèle ni les autres smartphones lancés par Huawei en 2023 ne sont disponibles en Europe.mbargo américain.