Huawei Watch 3 et FreeBuds 4 : des offres de précommandes particulièrement généreuse pour leur lancement

En plus d'HarmonyOS, Huawei a dévoilé de nouveaux écouteurs et montres connectées cette semaine. Parmi eux se trouvent les Huawei FreeBuds 4 et la Huawei Watch 3, qui bénéficient d'une offre de précommande très généreuse.

Ce mercredi 2 juin a été chargé pour Huawei. En plus de présenter sa nouvelle interface HarmonyOS, la marque chinoise en a profité pour dévoiler de tout nouveaux produits. Nous avons ainsi pu découvrir des moniteurs pour PC, le design des Huawei P50 mais aussi la Huawei Watch 3 et les Freebuds 4. Ces deux derniers appareils succèdent à la génération précédente d’objets connectés de Huawei, et proposent un certain nombre de nouveautés.

Pendant la période de précommande qui s’achève le 16 juin, Huawei propose deux très belles offres de lancement pour ces deux produits :

25 euros de remise et surtout des écouteurs Huawei FreeBuds 4i offerts pour toute précommande de la Huawei Watch 3

pour toute précommande de la Huawei Watch 3 15 euros de remise et surtout un bracelet Huawei Band 6 offert pour toute précommande des Huawei FreeBuds 4

Huawei Watch 3 : la première montre sous HarmonyOS

Pour accompagner l’annonce d’HarmonyOS, Huawei a présenté son premier appareil connecté à profiter de la nouvelle interface du constructeur : la Huawei Watch 3. Celle-ci permet à la montre d’utiliser bien plus d’applications tierces que la précédente interface. En effet, il est maintenant possible de télécharger des applications compatibles provenant de l’AppGallery directement sur sa montre. HarmonyOS propose aussi une toute nouvelle interface, qui affiche notamment les applications sous la forme d’une grille plutôt que d’une liste.

Le design de la Huawei Watch 3 a été particulièrement soigné. La Watch 3 reprend l’apparence d’une montre traditionnelle, avec un boîtier rond logeant un écran OLED de 1,43 pouce. Parmi les nouveautés matérielles, on note l’arrivée d’une couronne rotative (à retour haptique) pour naviguer dans les menus, ou encore la compatibilité eSIM. Cette dernière permet alors de passer des appels ou de profiter de toutes les fonctionnalités de sa montre sans avoir un smartphone à portée de main. Un ajout très pratique qui ravira les sportifs qui s’exercent sans smartphone.

Ces derniers seront d’ailleurs contents d’apprendre que la Huawei Watch 3 est capable de mesurer bon nombre d’indicateurs de santé. Ses différents capteurs peuvent mesurer le rythme cardiaque, la température de la peau, la qualité du sommeil ou encore la saturation en oxygène dans le sang. Toutes ces données sont ensuite compilées dans l’application Huawei Health, disponible sur iOS, Android et HarmonyOS. Enfin, sans la 4G activée, l’autonomie de la Huawei Watch 3 s’élève à 18 jours selon Huawei. C’est une très bonne endurance pour une montre connectée aussi bien équipée.

Une déclinaison plus haut de gamme a également été présentée : la Huawei Watch 3 Pro. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais le design est plus premium. On retrouve ainsi un boîtier en titane, un dos en céramique et une protection en verre saphir.

L’offre de précommande

Pendant toute la période de précommande, soit jusqu’au 16 juin, la Huawei Watch 3 bénéficie d’une offre promotionnelle particulièrement intéressante. Elle profite d’abord d’une remise immédiate de 25 euros, mais surtout d’une paire d’écouteurs Huawei FreeBuds 4i offerte pour toute précommande. Au total, les économies s’élèvent à 125 euros.

Huawei FreeBuds 4 : les nouveaux écouteurs à réduction de bruit active

Huawei a également annoncé ses tout nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ils ont la particularité de proposer un design bouton, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’embouts pénétrant le conduit auditif. C’est une particularité bienvenue pour les personnes ne supportant pas les écouteurs intra-auriculaires. Toutefois, cela ne les empêche pas de proposer une réduction de bruit active. Selon Huawei, celle-ci serait capable d’atténuer jusqu’à 25 dB les bruits extérieurs. En effet, les écouteurs peuvent détecter la façon dont vous les portez ainsi que la forme de vos oreilles pour vous proposer la meilleure réduction de bruit active.

Huawei mise également sur la qualité sonore de ses FreeBuds 4. La marque promet un son de qualité, et des basses 50 % plus puissantes que sur la génération précédente. Une belle prouesse pour des écouteurs qui ne pèsent que 4,1 grammes chacun. Un poids plume qui n’impacte pas l’autonomie, puisque Huawei annonce une endurance des écouteurs mesurée à 4 heures, qui s’étend à 22 heures grâce au boîtier de rechargement. Ce dernier, tout rond, se glisse facilement dans une poche.

L’offre de précommande

Les Huawei FreeBuds 4 profitent eux aussi d’une offre de précommande particulièrement intéressante. En plus d’une réduction immédiate de 15 euros, ils sont accompagnés gratuitement du Huawei Band 6, le bracelet connecté de la marque. Sa valeur est de 60 euros.