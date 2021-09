Xiaomi propose un pack réveil + ampoule connectée à moins de 50 euros

Pour la rentrée, Boulanger propose en exclusivité un pack regroupant un Xiaomi Mi Smart Clock et une Mi LED Smart Bulb Essential. Si ces deux produits valent un total de 79,99 euros en les achetant séparément, ils ne vous coûtent aujourd'hui que 49,99 euros chez l'e-commerçants français.

Xiaomi est une marque réputée pour apporter sur le marché toute sorte de produits Tech à un excellent rapport qualité-prix, alors quand deux objets (connectés) de la firme sont vendus moins cher en pack, c’est forcément un bon plan. Jour de chance, c’est justement ce qu’il se passe aujourd’hui avec ce combo réveil + ampoule connectée qui est proposé à moins de 50 euros, soit 37 % d’économie.

Le pack connecté de Xiaomi, c’est quoi ?

Le tout est propulsé par Google Assistant

Le réveil connecté possède un écran de 4 pouces

L’ampoule connectée affiche plein de couleurs différentes

Au lieu de 79,99 euros, le pack incluant un Xiaomi Mi Smart Clock et une Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49,99 euros chez Boulanger.

Si vous préférez acheter le Xiaomi Mi Smart Clock seul, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous pour le trouver au meilleur prix chez les différents sites marchands.

Un réveil connecté compact et pratique

Le Xiaomi Mi Smart Clock possède un design suffisamment mignon pour trouver facilement sa place sur votre table de chevet. Il intègre un écran de 4 pouces pour afficher par défaut quelques informations basiques comme l’heure, la météo ou encore l’alarme. Cette dalle est tactile et offre donc la possibilité d’accéder à d’autres fonctionnalités, telles qu’écouter de la musique sur Spotify ou regarder une vidéo sur YouTube, par exemple. La technologie Cast est même de la partie pour diffuser du contenu directement sur le réveil.

Google Assistant répond évidemment présent pour écouter et réagir à toutes vos commandes vocales. Vous pourrez alors lui demander de programmer un réveil, de savoir les actualités du jour ou encore piloter vos objets connectés.

« Ok Google, allume la lumière de la chambre »

Le réveil est livré avec une Mi LED Smart Bulb Essential, une ampoule connectée made by Xiaomi. Une fois branchée et configurée via l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android), elle pourra alors être entièrement pilotée à la voix, depuis l’écran du Mi Smart Clock ou de votre smartphone/tablette. L’ampoule peut afficher un panel de plus de 16 millions de couleurs pour une personnalisation uniquement de votre intérieur, avec différentes intensités.

Avec ce pack, vous pourrez même programmer des routines pour bien commencer la journée, avec, par exemple, une alarme programmée pour chaque jour de la semaine où c’est nécessaire, laquelle est accompagnée d’une musique de votre choix. En attendant, le mode « Sunrise » du réveil s’enclenchera pour augmenter progressivement la luminosité et le volume, puis votre ampoule prendra le relais quelques minutes après.

