Xiaomi 11T Pro à moitié prix, réveil connecté à prix bas et casque gaming à -50 % – les deals de la semaine

Xiaomi a récemment lancé son 12T Pro en France, un smartphone qui va toujours plus haut dans la fiche technique, notamment avec son capteur 200 mégapixels ou encore son Snapdragon 8 Gen 1+, aka le processeur le plus puissant de Qualcomm actuellement. Si le prix est inférieur à ce que propose la concurrence, il ne convient pas non plus à tous les budgets, mais le 11T Pro de l’année dernière oui. Il offre des caractéristiques encore très alléchantes, surtout à -50 % pour le dernier jour du Single Day de ce mois de novembre 2022.

Les points forts du Xiaomi 11T Pro

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le capteur photo de 108 Mpx

Le Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

La charge 120 W : 17 minutes de 0 à 100 %

Au lieu de 699 euros à sa sortie, le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 364,99 euros sur AliExpress en utilisant le code promo DEALFR18 avant de procéder au paiement de votre commande.

Si les smartphones jouent généralement le rôle de réveil, certaines marques font renaître les bons vieux radios-réveils en les rendant plus intelligents. C’est le cas du Mi Smart Clock de Xiaomi qui s’équipe d’un écran tactile offrant de multiples fonctionnalités. Il intègre surtout à son bord Google Assistant pour devenir le compagnon idéal. Pour les intéressés, il est actuellement en promotion sur le site du constructeur.

Les points forts du Xiaomi Smart Clock

Un petit format avec écran tactile de 4 pouces

Avec Google Assistant intégré

Et la technologie Cast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone

Lancé à 59,99 euros, le réveil connecté Mi Smart Clock de Xiaomi est remisé à 39,99 euros, mais un coupon de réduction le fait passer à 36,99 euros sur le site du constructeur.

Corsair est connu pour ses nombreux accessoires informatiques dédiés au gaming, en passant par les claviers mécaniques jusqu’aux tapis de souris. Le constructeur dispose aussi différentes gammes de casques gaming, où on retrouve le bien nommé Virtuoso SE plébiscité par les gamers pour ses qualités et son confort. Aujourd’hui, pour les intéressés, il profite d’une réduction de plus de 50 %.

Les points forts du Virtuoso SE

Technologie SLIPSTREAM WIRELESS

Haut-parleurs en néodyme de 50 mm

Coussinets en mousse à mémoire de qualité supérieure

Si le prix habituel du Corsair Virtuoso SE est de 229.99 euros, le casque gaming est maintenant disponible en promotion à seulement 109.99 euros sur Boulanger.

La plupart des opérateurs virtuels empruntent le réseau des grands opérateurs de France pour donner à leurs clients un accès aux données mobile, souvent à un prix plus avantageux. Dans le cas de Lebara, ce dernier peut compter sur les excellentes performances du réseau Orange, jugé numéro 1 selon l’ARCEP, pour moins de 10 euros par mois aujourd’hui grâce à l’un de ses forfaits mobile sans engagement.

Que propose le forfait mobile chez Lebara ?

Les appels et SMS illimités vers la France et 43 destinations en UE

80 Go de données 4G en France et 5 Go depuis l’étranger

La possibilité de changer de forfait chaque mois

En ce moment, Lebara propose son forfait mobile 80 Go à seulement 9,99 euros par mois. Le prix reste fixe après la première année d’abonnement, et le tout et sans engagement.

D’ailleurs, d’autres forfaits mobile sont proposés à des prix intéressants chez cet opérateur, notamment celui de 130 Go à seulement 12,99 euros par mois.

