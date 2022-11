Le petit réveil connecté de Xiaomi est à prix mini grâce à cette remise de 40 %

Utiliser un réveil connecté à ses avantages, et celui de Xiaomi est l’un des plus intéressants. Il est un bon allié au quotidien et se négocie aujourd’hui à seulement 36,99 euros contre 59,99 euros au départ.

Si les smartphones jouent généralement le rôle de réveil, certaines marques font renaître les bons vieux radios-réveils en les rendant plus intelligents. C’est le cas du Mi Smart Clock de Xiaomi qui s’équipe d’un écran tactile offrant de multiples fonctionnalités. Il intègre surtout à son bord Google Assistant pour devenir le compagnon idéal. Pour les intéressés, il est actuellement en promotion sur le site du constructeur.

Les points forts du Xiaomi Smart Clock

Un petit format avec écran tactile de 4 pouces

Avec Google Assistant intégré

Et la technologie Cast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone

Lancé à 59,99 euros, le réveil connecté Mi Smart Clock de Xiaomi est remisé à 39,99 euros, mais un coupon de réduction le fait passer à 36,99 euros sur le site du constructeur.

Un petit appareil élégant et discret

Le Xiaomi Mi Smart Clock prend une forme compacte et dispose d’un écran LCD de 4 pouces. Cela peut paraître petit, mais il suffit pour lire diverses informations facilement, telles que : l’heure, la météo, la date du jour… Il pourra également faire office de cadre photo numérique.

En plus de son petit format, il opte pour un design minimaliste avec un boîtier blanc et des bords arrondis comme la marque affectionne. Résultat : il s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce, et plus particulièrement sur une table de nuit.

Vous restez informé d’un simple coup d’oeil, et pour éviter de se faire mal aux yeux l’écran intègre un mode spécial « Sunrise » qui augmentera progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, facilitant ainsi le réveil, sans trop vous brusquer. L’écran dispose même d’un capteur de luminosité ambiante qui s’adaptera à tout moment de la journée.

Fonctionne main dans la main avec Google Assistant

Depuis le Mi Smart Clock, vous pouvez lancer votre playlist, vos podcasts ou émissions de radio préférées sur YouTube Music ou Spotify. C’est surtout sa compatibilité avec Google Assistant qui le rendra utile, où vous pourrez effectuer toutes vos demandes vocalement : remplir une liste de courses, lancer votre playlist, programmer une minuterie pour une recette ou même piloter les objets connectés de votre maison — gérer vos interrupteurs ou vos volets, par exemple.

Enfin, le réveil connecté de Xiaomi embarque la technologie Cast, qui permettra de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette. L’écran de 4 pouces sera petit pour regarder des films et séries, mais pour passer des vidéos YouTube en fond, ce sera plutôt appréciable.

Et la concurrence ?

Afin de comparer le Smart Clock de Xiaomi avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées avec écran en 2022.

