Corsair Virtuoso SE : le prix de ce casque gaming sans fil est divisé par 2

Corsair est connu pour ses nombreux accessoires informatiques dédiés au gaming, en passant par les claviers mécaniques jusqu’aux tapis de souris. Le constructeur dispose aussi différentes gammes de casques gaming, où on retrouve le bien nommé Virtuoso SE plébiscité par les gamers pour ses qualités et son confort. Aujourd’hui, pour les intéressés, il profite d’une réduction de plus de 50 %.

Les points forts du Virtuoso SE

Technologie SLIPSTREAM WIRELESS

Haut-parleurs en néodyme de 50 mm

Coussinets en mousse à mémoire de qualité supérieure

Si le prix habituel du Corsair Virtuoso SE est de 229.99 euros, le casque gaming est maintenant disponible en promotion à seulement 109.99 euros sur Boulanger.

Quand confort et expérience audio haute fidélité ne font qu’un

Le casque gaming est un accessoire important pour les joueurs et joueuses. Il va de soi que son confort et sa qualité participent grandement à l’immersion pendant les sessions de jeu. À ce sujet, Corsair a doté son Virutoso SE de mousse à mémoire de forme haut de gamme pour une sensation agréable tout le long que vous l’aurez sur la tête. L’arceau est en aluminium usiné, ce qui lui confère de la solidité et une plus grande durabilité.

Les haut-parleurs de ce casque supra auriculaire fournissent un rendu son surround 7.1 immersif et haute fidélité, dont la portée du signal s’étend à 18 mètres via Bluetooth. Le fabricant annonce une fréquence allant de 20 Hz à 40 kHz pour ce modèle. Le Virtuoso SE intègre un microphone omnidirectionnel rivalisant en qualité avec les microphones autonomes, pour une meilleure communication in-game.

Polyvalence dans la connectique et belle autonomie

Il existe différente manière de connecter ce casque gaming à un PC ou une console, outre que le Bluetooth. En effet, il est possible d’établir la connexion via un câble USB pour un son de 24 bits/96 kHz. Ce modèle dispose aussi d’une prise Jack 3.5 pour une connexion filaire. Un logiciel intégré, le Corsair iCUE, permet de personnaliser et d’optimiser les performances du casque selon vos préférences et même de changer la couleur du logo RGB sur les oreillettes du casque.

En ce qui concerne l’autonomie du Corsair Virtuoso SE, la marque annonce un score de 20 heures en utilisation classique, ce qui permet de ne pas recharger le casque tous les jours ou avant chaque partie. De plus, il se recharge assez rapidement grâce à son port USB-C.

