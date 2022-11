Single Day : les meilleures offres en DIRECT chez Cdiscount, Rakuten et AliExpress

Le Single Day continue jusqu'à la fin de la semaine et de belles promotions continuent d'être mises en avant par le célèbre marchand chinois. Voici notre sélection des meilleurs bons plans tech du moment à saisir juste avant le Black Friday.

Le Single Day est considéré comme le Black Friday chinois et permet de profiter de belles offres avant l’événement américain qui débutera le 25 novembre prochain. C’est d’ailleurs d’autant plus le cas en cette année 2022, puisqu’au lieu de durer seulement une journée, l’événement se déroule désormais du 1er jusqu’au 13 novembre, soit presque deux semaines de festivités. Pendant tout ce laps de temps, on vous propose sur Frandroid les meilleurs bons plans sur les smartphones, tablettes, produits audio et objets connectés qui seraient susceptibles de vous intéresser grâce à leurs prix drastiquement rabaissés pour l’occasion.

Pour rappel, la TVA est directement incluse dans les prix, à une exception près. Lorsque le colis vient de Chine et que le montant dépasse 150 euros, à ce moment-là vous aurez la TVA et les frais de douane à payer à la réception du colis. Mais ne vous en faites pas, AliExpress a beaucoup d’entrepôts européens, notamment en France, et nous privilégions ici les offres nationales pour faire de véritables bonnes affaires, sans surprises à l’arrivée de votre colis. D’ailleurs, le géant chinois n’est pas le seul à participer à l’opération, puisque Cdiscount et Rakuten ont rejoint le mouvement en France.

Les meilleures offres du Single Day en direct

Pensez à revenir régulièrement, nous ajoutons des bons plans au fur et à mesure de l’événement. Vous pourrez également actualiser la page de cet article en cliquant sur ce lien.

Les promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Vous avez changé votre smartphone pendant le Single Day 2022 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile sans engagement pour trouver la meilleure offre au meilleur prix.

Les meilleurs forfaits sans engagement SFR Forfait Mobile 4G – 80 Go Appels illimités 80 Go en France 80 Go en Europe Pendant 12 mois 15€ 30€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 20€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour ne rater aucune offre du Single Day

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

