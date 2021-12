Moins cher qu’au Black Friday, le réveil connecté de Xiaomi ne coûte plus que 35 euros

Le Xiaomi Mi Smart Clock est un réveil connecté qui permet d’interagir avec Google Assistant par la voix, mais aussi avec le touché grâce à son écran tactile de 4 pouces. Il trouvera parfaitement sa place auprès de votre table de chevet, d’autant plus que son prix chute à 35,98 euros contre 59,99 euros à la base.

Parmi les nombreux produits dévoilés cette année par Xiaomi, on retrouve le Mi Smart Clock. Il s’agit d’un réveil connecté doté d’un écran tactile offrant de multiples fonctionnalités. Il intègre surtout à son bord Google Assistant pour devenir le compagnon idéal. Proposé il y a quelques jours en promotion, le voilà de retour à une meilleure offre avec près de 40 % de réduction immédiate sur son prix initial.

Le Xiaomi Mi Smart Clock c’est quoi ?

C’est un réveil connecté avec un écran tactile de 4 pouces

Qui est compatible avec Google Assistant

Et intègre la technologie Cast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone

Habituellement affiché à 59,99 euros, le réveille connecté Xiaomi Mi Smart Clock est en ce moment à son meilleur chez Electro Depot, il passe à 35,98 euros seulement.

Un réveil discret qui se fond dans le décor avec un écran

Le Mi Smart Clock de Xiaomi offre un design compact et minimaliste. On retrouve un boîtier blanc et des bords arrondis propres à la marque. Avec son petit format, il s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce et plus particulièrement sur une table de nuit. Il est équipé d’un écran de 4 pouces, qui intègre un capteur de luminosité ambiante pour moduler son rétroéclairage à chaque moment de la journée. Il y a même un mode spécial « Sunrise » qui augmentera progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, pour faciliter le réveil, sans trop brusquer l’utilisateur.

Avec ce réveil, il est possible d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil. Avec son Smart display vous pourrez visualiser l’heure, la météo, le calendrier et même faire l’utiliser comme cadre photo numérique. De plus, vous pouvez écouter votre musique, vos podcasts ou émissions de radio préférés sur Youtube Music ou Spotify directement via le réveil.

Google Assistant à votre service

L’appareil fonctionne main dans la main avec Google Assistant grâce à deux microphones. Vous allez pouvoir demander la météo, l’actualité du moment, ou les rendez-vous prévus sans difficulté. L’assistant vocal pourra aussi servir à contrôler vos appareils connectés présents chez vous. Par exemple, le Mi Smart Clock peut se connecter à la caméra de sécurité intelligente de Xiaomi, pour ainsi accéder directement au flux vidéo depuis l’horloge.

Pour finir, le Mi Smart Clock embarque la technologie Cast et faire donc office de Chromecast. Cela vous permettra de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette. Certes, l’écran aura ses limites avec sa petite diagonale, et sera bien trop petit pour regarder des films et séries, mais cela pourra servir pour profiter d’un contenu sur le radio-réveil tout en faisant autre chose, comme une vidéo YouTube.

