Rarement en promotion, le petit réveil connecté pas cher de Xiaomi est à -33 %

Si les écrans connectés avec assistant vocal sont généralement aux alentours des 100 euros, celui, conçu par Xiaomi, ne coûte pas plus de 40 euros grâce à cette offre.

Les écrans connectés deviennent de véritables assistants prêts à simplifier notre quotidien. Ils sont aussi pratiques pour piloter votre maison connectée. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, celui de Xiaomi pourrait bien vous plaire. En effet, le Mi Smart Clock offre un bon nombre de fonctionnalités, et cela, pour moins de 40 euros.

Le Xiaomi Mi Smart Clock propose…

Un réveil réussi avec un petit écran tactile de 4 pouces

Des fonctionnalités pratiques

La compatibilité avec Google Assistant et Cast

De base à 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Clock est en ce moment moins cher sur Cdiscount : à 39,90 euros seulement.

Un réveil connecté minimaliste, avec plein de fonctionnalités

En concevant son réveil connecté, Xiaomi y ajoute sa touche personnelle avec des coloris sobres et des finitions soignées. Avec ses petites dimensions, il prendra peu de place, et se fera le plus discret possible. Il se compose ensuite d’un petit écran de 4 pouces, et intègre un capteur de luminosité ambiante pour moduler son rétroéclairage à chaque moment de la journée. Il y a même un mode spécial « Sunrise » qui augmentera progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, pour faciliter le réveil, pour éviter de brusquer l’utilisateur.

Il est vrai que sa diagonale de 4 pouces s’avère assez petite, mais vous allez pouvoir obtenir des informations d’un simple coup d’œil comme : l’heure, la météo, la date du jour… Il pourra également faire office de cadre photo numérique. De plus, vous pouvez écouter votre musique, vos podcasts ou émissions de radio préférés sur Youtube Music ou Spotify directement via le réveil.

Google assistant à votre écoute

C’est surtout sa compatibilité avec Google Assistant qui le rendra utile, où vous pourrez effectuer toutes vos demandes vocalement : remplir une liste de courses, lancer votre playlist, programmer une minuterie pour une recette ou même piloter les objets connectés de votre maison — gérer vos interrupteurs ou vos volets, par exemple.

Pour finir, le Smart Display de Xiaomi propose aussi la technologie Cast. Elle permet tout simplement de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette. L’écran de 4 pouces sera petit pour regarder des films et séries, mais pour passer des vidéos YouTube en fond, ce sera plutôt appréciable.

