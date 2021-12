Ce pack réveil + ampoule connectée de Xiaomi ne coûte pas plus de 50 €

Xiaomi propose un pack très avantageux pour celles et ceux qui souhaitent posséder des objets connectés simples d'utilisation. Il comporte donc un réveil Mi Smart Clock ainsi qu'une ampoule Mi LED Smart Bulb Essential, et le tout revient à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros chez Boulanger.

Smartphones, trottinettes, montres connectées… Xiaomi développe constamment des produits vendus à des tarifs agressifs. Et la marque chinoise n’a pas oublié la domotique puisqu’elle dispose aussi d’une gamme d’objets connectés. Deux de ses produits phares, le Mi Smart Clock et la Mi LED Smart Bulb Essential, sont inclus dans un pack qui profite actuellement d’une promotion de 37 %.

Les points essentiels du pack connecté Xiaomi

Un réveil connecté avec un écran de 4 pouces

Une ampoule connectée qui diffuse un grand panel de couleurs

Le tout est compatible avec Google Assistant

D’abord affiché à 79,99 euros, le pack incluant un Xiaomi Mi Smart Clock et une ampoule Mi LED Smart Bulb Essential est désormais disponible à 49,99 euros chez Boulanger.

Un réveil connecté avec un écran confortable

Contrairement aux réveils classiques qui adoptent un format massif et un peu dépassé, le Xiaomi Mi Smart Clock propose un design et minimaliste, avec un boîtier blanc et des bords arrondis comme la marque affectionne. Il dispose également d’un écran de 4 pouces qui affichera diverses informations, comme l’heure (forcément), la météo ou encore la date du jour. Il pourra même faire office de cadre photo numérique, et grâce à la technologie Cast, vous pourrez diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

L’écran est aussi équipé d’un capteur de luminosité ambiante qui s’adaptera à tout moment de la journée. Le mode « Sunrise » se chargera quant à lui d’augmenter progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, pour un réveil tout en douceur.

Google Assistant est de la partie

Le Xiaomi Mi Smart Clock peut également diffuser de la musique, la radio ou encore des podcasts. Pour les lancer, vous pourrez effectuer des requêtes vocales puisque le réveil embarque Google Assistant. L’assistant pourra donc recueillir tous vos ordres, que cela soit pour se renseigner sur l’actualité du jour ou prévoir des rappels. Vous pourrez aussi passer par lui pour contrôler vos objets connectés, comme l’ampoule Mi LED Smart Bulb Essential de la firme.

Une ampoule pilotée à la voix

Cette ampoule pourra être branchée et configurée via l’application Mi Home, disponible sur iOS et Android. Elle se connectera directement à votre réseau Wi-Fi. Vous pourrez la piloter à la voix, depuis l’écran du Mi Smart Clock ou par l’intermédiaire de votre smartphone ou votre tablette. Mais surtout, cette Mi LED Smart Bulb Essential vous permettra de personnaliser l’éclairage de votre intérieur grâce à plus de 16 millions de couleurs différentes, dont l’intensité sera bien sûr modulable.

Une autre ampoule connectée ?

