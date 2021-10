Cet écran gaming de Samsung incurvé (WQHD, 144 Hz, 1 ms) est en promotion

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran demeure un bon investissement si vous passez régulièrement du temps derrière le PC. Et en ce moment, Amazon propose une très belle réduction sur le Samsung Odyssey G5 27", qui tombe à 259,90 euros au lieu de 299 euros.

Les gamers connaissent surement les produits de la gamme Odyssey de Samsung, des moniteurs de qualité spécialement pensés pour les joueurs. Le modèle G5 en est l’exemple même, puisque ce dernier propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un meilleur rapport qualité-prix grâce à une réduction de plus de 39 euros.

Ce qu’il faut retenir du moniteur Samsung

Une dalle VA incurvée de 27 pouces en définition WQHD avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et HDR10

Au lieu d’un prix barré à 299 euros, le moniteur gaming Samsung Odyssey G5 de 27 pouces est à son meilleur prix sur Amazon grâce à une remise de 13 % il passe à seulement 259,90 euros.

Un moniteur immersif avec une résolution au top pour jouer

Samsung a doté son Odyssey G5 d’un look futuriste avec une dalle prometteuse. Elle a la particularité d’être incurvée avec une courbure 1000R, et des bordures ultra-fines sur 3 côtés pour vous immerger au cœur de l’action. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Concernant l’affichage, le moniteur offre une diagonale de 27 pouces et une dalle VA de bonne facture, qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Au niveau de la résolution, on retrouve une définition WQHD 2560 × 1440 pixels. Une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Avec une configuration solide pour les gamers

Certains jeux nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS —, c’est pourquoi cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Vous pourrez compter sur un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, pour être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Le moniteur est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Quant à la connectique de cet écran, elle est plutôt complète avec deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

