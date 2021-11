À -40 %, la montre connectée d’Oppo devient-elle une bonne affaire ?

Considérée comme une alternative pour Android à l'Apple Watch, la montre connectée d'Oppo à de nombreux atouts : un écran AMOLED, de la recharge rapide, un suivi sportif complet et WearOS, le tout à un prix beaucoup plus doux que ses concurrents grâce à cette offre Amazon qui fait passer la version 41 mm de 249,99 euros au lancement à seulement 149,99 euros aujourd'hui.

Oppo a sorti il y a un peu plus d’un sa première montre connectée. Cette dernière, avec ses airs d’Apple Watch, a de beaux arguments à faire valoir, notamment en proposant le système Wear OS pour profiter des fonctionnalités de Google, un réel avantage face à la concurrence. Son prix était un peu trop élevé à sa sortie, mais il devient aujourd’hui beaucoup plus doux avec une réduction de 100 euros.

L’Oppo Watch, c’est quoi ?

Une montre connectée qui ressemble à l’Apple Watch

Avec un bel écran AMOLED de 1,6 pouce

Une charge rapide très efficace

Un suivi sportif complet

Avec un prix de départ de 249,99 euros, la montre connectée Oppo Watch avec son boîtier 41 mm voit son prix chuter à 149,99 euros sur Amazon, soit 100 euros de réduction. C’est le prix le plus bas jamais constaté sur le site du géant du e-commerce.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Oppo Watch.

Un design s’inspirant de la smartwatch californienne

Comme un sosie d’une certaine marque à la Pomme, la smartwatch d’Oppo aborde un cadran carré de 41 mm avec un revêtement en aluminium. Pour séduire les utilisateurs, la marque chinoise équipe sa montre d’un bel écran AMOLED de 1,6 pouce. Pas de molette ou de Digital Crown, mais deux boutons se trouvent sur le côté afin de naviguer dans le menu. Et pour ceux qui sont friands des bords incurvés, il faudra plutôt se diriger vers la version 46 mm.

Une montre proposant une expérience fluide

Pour fonctionner efficacement, la Oppo Watch tourne sous wearOS avec l’aide du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 épaulé par 1 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, la montre offre une expérience utilisateur fluide au quotidien avec une personnalisation accrue, comme le changement de thème en fonction de l’heure de la journée. De plus, avec sa capacité de stockage interne de 8 Go, il vous sera possible de stocker du contenu sur la montre comme des applications ou même de la musique. D’ailleurs, vous pouvez jouer directement la musique sur la montre grâce à la présence d’un haut-parleur intégré, mais le rendu sonore n’est pas vraiment au rendez-vous.

Avec un bon suivi sportif et une charge rapide très efficace

Évidemment toute montre connectée, dispose d’une panoplie de capteurs pour satisfaire au mieux les sportifs. Pour assurer le suivi sportif et santé, la Oppo Watch embarque un GPS, un accéléromètre, un cardiofréquencemètre quadri canal PPG, baromètre et un gyroscope. Elle peut reconnaître jusqu’à 5 activités différentes : course à pied, cyclisme en extérieur, marche extérieure, course et même la natation grâce à sa certification IP68 permettant l’immersion jusqu’à 30 mètres dans l’eau. De plus, vous pourrez consulter un rapport de santé via l’application HeyTap Health.

Pour finir, au niveau de l’autonomie, la smartwatch dispose d’une batterie de 300 mAh. Elle lui permet de tenir 24 heures avec le Bluetooth 4.2 constamment activé, mais n’abusez pas du mode Always On Display. Toutefois, avec le mode économie d’énergie activé, la montre d’Oppo peut monter jusqu’à une durée de vie de 2 à 3 semaines. Vous pourrez surtout compter sur l’efficacité de son chargeur VOOC Watch, qui lui permet de récupérer 30 % en seulement 15 minutes.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test complet sur la Oppo Watch.

