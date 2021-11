La première Apple TV 4K (64 Go) devient plus intéressante grâce à ce code promo

L'Apple TV 4K 2021 est sorti il y a quelques mois et pourtant l'ancien modèle a toujours de bons arguments à faire valoir. D'autant plus qu'en ce moment, le boîtier multimédia devient plus abordable grâce à ce code promo. En effet, lancé à 219 euros l'Apple TV 4K 2017 est à 161,10 euros seulement. À la fois moins cher que le nouveau boîtier d'Apple et aussi moins cher que le boîtier Nvidia.

Même si la firme californienne a peaufiné son boîtier multimédia cette année, l’Apple TV 4K de 2017 a fait ses preuves au cours de ces cinq dernières années et devient plus intéressante aujourd’hui. Cette box prend en charge les meilleurs formats vidéos et se montre toujours très réactive grâce à sa puce A10X Fusion. Elle profite même de la dernière mise à jour tvOS 15, qui apporte quelques fonctionnalités bienvenues comme l’audio spatial ou encore la calibration de l’image. Un modèle donc qui reste toujours à considérer surtout aujourd’hui, car la version 64 Go se négocie à un meilleur prix et se trouve à moins de 165 euros.

L’essentiel à retenir de l’Apple TV 4K 2017

La compatibilité 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une puce performante : A10X Fusion

L’écosystème d’Apple

Lancé à 219 euros, l’Apple TV 4K 2017 (64 Go) est aujourd’hui disponible à 179 euros sur le site Cdiscount, mais en ce moment le boîtier profite d’une réduction et tombe à 161,10 euros grace au code promo « AFFAIRE10« , à utiliser avant de procéder au paiement.

Retrouvez l'Apple TV 4K 2017 (64 Go) à 161,10 € sur Cdiscount AFFAIRE10

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple TV 4K 2017.

Un boîtier multimédia qui a fait ses preuves

L’Apple TV 4K 2017 propose un boîtier noir en forme de cube. Son design a fait ses preuves, car le nouveau modèle a conservé le même look. À la fois sobre et élégant, le boîtier se fondera parfaitement dans votre salon du fait de son petit gabarit. Une fois retourné, on retrouve un port HDMI ainsi qu’un port Ethernet. Pour assurer ses performances, ce boîtier est animé par la puce A10X Fusion, la même que l’on peut retrouver sur l’iPad Pro 1ère génération, intégrant 3 cœurs hautes performances ainsi que de 3 Go de mémoire vive. D’ailleurs en introduisant ce SoC, l’Apple TV 4K a été capable de lire de l’Ultra HD en H.265 à 60 images par seconde.

Grâce à cette puce, l’Apple TV permet d’afficher des vidéos en Ultra HD 4K avec une compatibilité HDR et Dolby Vision. Elle est également compatible Dolby Atmos sur les périphériques compatibles pour pouvoir lire des contenus en 5.1.2 afin de bénéficier d’une meilleure immersion sur de très nombreux séries et films récents.

La nouvelle mise à jour de tvOS et la force de l’écosystème d’Apple

Malgré l’arrivée du nouveau boîtier, vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités que dispose ce dernier. En effet, grâce à une simple mise à jour, la version 2017 de l’Apple TV 4K peut également calibrer l’image de votre téléviseur. Il suffit de coller l’iPhone à votre téléviseur, lancez le service et l’Apple TV se charge d’étalonner les couleurs de l’écran afin d’offrir le meilleur résultat possible. Ce boîtier s’intégrera parfaitement dans votre maison, surtout si vous possédez un appareil Apple. Votre iPhone peut se transformer en télécommande, pas besoin d’application dédiée cela se fait automatiquement c’est là toute la magie d’Apple.

Vous n’allez pas regretter de prendre la version 2017, car en installant tvOS 15, vous allez pouvoir vous aussi connecter vos AirPods Pro ou AirPods Max pour ne pas faire de bruit et profiter de l’audio spatial. Cette fonction permet d’offrir une ambiance de salle de cinéma avec prise en charge du suivi dynamique des mouvements de la tête (fonctionne avec source audio 5.1 et 7.1, Dolby Atmos). D’ailleurs l‘interface d’Apple tvOS est toujours de la partie. Fluide et intuitive, elle saura répondre à vos besoins en intégrant vos applications préférées comme Netflix, YouTube, etc. Siri sera bien sûr à votre écoute et disponible depuis votre télécommande fournie. Il est également possible d’ajouter une manette en Bluetooth — dont les nouvelles manettes des consoles next-gen — afin de profiter des jeux d’Apple Arcade avec la meilleure expérience possible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de l’Apple TV 4K 2017.

