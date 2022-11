Netflix : sur Apple TV, vous n’avez pas le droit au forfait le moins cher (pour l’instant)

Une page de support technique explique que le nouvel abonnement Netflix Essentiel avec pub ne fonctionne pas sur Apple TV. Le souci devrait cependant être réglé prochainement.

Bon à savoir. Si vous utilisez un boîtier Apple TV, il n’est pas très pertinent pour vous d’opter pour le nouveau forfait Netflix Essentiel avec pub. Cette offre, lancée ce 3 novembre au prix de 5,99 euros par mois, ne sera tout simplement pas prise en charge par votre appareil.

Netflix avec publicités ne fonctionne pas sur Apple TV

C’est en effet ce que l’on apprend par le biais de 9to5Mac. Le moins cher des abonnements Netflix ne fonctionne pas sur l’application Apple TV de la plateforme SvoD. Le média américain cite en effet une page de support technique (disponible en français).

Pour regarder Netflix sur votre Apple TV, vous devrez passer à une offre Netflix supérieure : Essentiel, Standard ou Premium. Sinon, pour regarder Netflix avec votre offre actuelle, vous devrez utiliser un autre appareil.

Reste à savoir si cette incompatibilité est amenée à durer dans le temps ou s’il s’agit simplement d’un souci passager. Notons au passage que l’offre Netflix Essentiel avec pub ne pose aucun souci de fonctionnement sur iPhone, iPad ou Mac (via le navigateur web).

Rappelons que Netflix Essentiel avec pub propose un tarif moins cher que les autres forfaits de la plateforme SVoD au célèbre « Toudoum ». En contrepartie, les utilisateurs et utilisatrices devront regarder des publicités longues de 15 à 30 secondes avant et pendant leurs films et séries. Une heure de visionnage vous exposera ainsi à une moyenne de 4 à 5 minutes d’annonces.

Ce sera bientôt disponible

Pour le moment, on ne sait pas à quoi est dû la non-disponibilité de cette offre Netflix sur Apple TV. Cependant, Netflix a expliqué à 9to5Mac que le forfait Essentiel avec pub « sera bientôt disponible sur les appareils Apple TV ». Nous n’avons pas plus d’explications à l’heure actuelle.

