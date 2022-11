Nouveautés Netflix en novembre 2022 : les films et séries à ne pas rater

Un nouveau mois commence et avec lui un nouveau programme de films et séries à voir ou revoir sur Netflix. Voici les nouveautés de novembre 2022 !

Halloween est passé, la saison de Noël peut commencer. Il semblerait néanmoins que Netflix n’ait pas reçu le mémo au vu de son calendrier du mois de novembre pouvant encore faire frissonner dans les chaumières.

Voici le programme des nouveautés films et séries qui arrivent en novembre 2022 sur Netflix, ainsi que les contenus que l’on vous conseille de ne pas manquer.

Les séries à voir absolument sur Netflix en novembre

Mercredi

La famille Adams est de retour avec une nouvelle série centrée sur Mercredi, la jeune fille aux tendances psychopathes jouée par Jenna Ortega. Désormais étudiante, elle doit jongler entre la vie d’adolescente, ses nouveaux pouvoirs psychiques et… une enquête sur des meurtres monstrueux.

La série s’offre en outre un casting de luxe dirigé par Tim Burton. Outre la jeune fille, on retrouve également à l’écran Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones et Luiz Guzmán. Disponible le 23 novembre.

1889

Après Mercredi, place à 1889. Il ne manquera plus qu’un mois et on aura une date presque complète. Imaginée par les créateurs de Dark, cette série nous propulse sur un bateau au beau milieu de l’océan entre le Vieux Continent et New York. Point d’iceberg en vue — que l’on sache –, mais le sort réservé aux passagers n’est peut-être pas plus joyeux que pour le Titanic dans cette sombre série fantastique.

Rendez-vous le 17 novembre, et à regarder en VO pour un rendu plus authentique puisque chaque acteur parle dans sa langue maternelle.

Blockbuster

Par les scénaristes de Brooklyn 99 et de Superstore, Blockbuster est une nouvelle comédie se déroulant dans le dernier vidéo-club de la chaîne Blockbuster. Une situation difficile pour le manager qui tente de contenter son équipe. Ironique que cette série sorte sur Netflix quand on sait que la SVOD a grandement participé à la mort de ces boutiques.

En ligne le 3 novembre.

Les films à voir absolument sur Netflix en novembre

Enola Holmes 2

La sœur de Sherlock Holmes (Millie Bobby Brown) reprend du service. Après avoir travaillé sur un mystère familial dans le premier volet, la jeune fille a désormais ouvert sa propre agence de détective. À la recherche de la sœur d’une de ses clientes, elle va se retrouver au cœur d’une conspiration nimbée de mystères qui lui demandera de demander de l’aide à Sherlock lui-même (Henry Calvill). À retrouver dès le 4 novembre sur Netflix.

The Wonder

Une infirmière anglaise est appelée en 1862 en Irlande pour élucider un mystère dans une communauté dévouée à Dieu. Elle doit y passer 15 jours pour comprendre comme Anna, une jeune fille de 11 ans, a survécu sans avoir rien avalé depuis quatre mois. Un miracle ?

À découvrir le 16 novembre.

Toutes les nouveautés Netflix en novembre 2022

1er novembre :

Les Hautes Herbes

Young Royals (Saison 2)

Karaté Kid 2

Karaté Kid 3

Miss Karaté Kid

Molang

Forrest Gump

Le Boulevard de la Mort

3 novembre :

Blockbuster

Panayotis Pascot : Presque

4 novembre :

Manifest (Saison 4 Partie 1)

Lookism

Enola Holmes 2

6 novembre :

J’ai perdu mon corps

9 novembre :

The Crown (Saison 5)

Fifa : Ballon Rond et Corruption

10 novembre :

Balle Perdue 2

Warrior Nun (Saison 2)

Noël Tombe à Pic

11 novembre :

Le Dragon de mon Père

13 novembre :

Blacklist (Saison 8)

14 novembre :

Les Télétubbies

15 novembre :

Jurassic World: la Colo du Crétacé : Une Aventure Secrète

16 novembre :

The Wonder

Get Out

Qui Ment ? (Saison 2)

E.T., L’Extra-Terrestre

17 novembre :

Dead to Me (Saison 3)

Eh Pepsi ! Il est où mon avion ?

1899

18 novembre :

Elite (Saison 6)

The Cuphead Show ! (Partie 3)

Le Monde de Demain

Inside Job (Partie 2)

La Petite Nemo et le Monde des Rêves

20 novembre :

One Upon A Time… In Hollywood

23 novembre :

Mercredi

Les Nageuses

25 novembre :

Blood & Water (Saison 3)

30 novembre :

Take Your Pills: Xanax

