Le casque Sony Pulse 3D de la PS5 en coloris noir est déjà en promotion

C'est l'accessoire parfait pour profiter du son 3D offert par la PS5 et il est encore plus stylé tout en noir. S'il n'est pas souvent trouvable moins cher que les 100 euros de base, le casque Sony Pulse 3D est pourtant aujourd'hui disponible à 85,01 euros grâce à un code promo sur le site de Boulanger.

Voilà maintenant près d’un an que la PS5 est arrivée sur nos étales (même si la console est rarement disponible), mais elle n’est pas venue seule, puisqu’en plus d’une caméra HD et d’une télécommande, un casque audio un peu particulier a aussi vu le jour : le Sony Pulse 3D. Le casque officiel de la marque japonaise a d’ailleurs récemment eu droit à un nouveau coloris et ce dernier est d’ores et déjà 15 euros moins cher.

Les caractéristiques du casque Sony Pulse 3D

Le nouveau coloris Midnight Black, plutôt classe

La technologie Tempest 3D AudioTech

Le microphone discret intégré

Léger et confortable

Au lieu de 99,99 euros, le casque sans fil Sony Pulse 3D dans son nouveau coloris Midnight Black est aujourd’hui disponible chez Boulanger à 85,01 euros en utilisant le code promo access-15 lors de la commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony Pulse 3D. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque audio original et confortable

Le Sony Pulse 3D est avant tout pensé pour apporter un casque ergonomique et léger pour la PS5, avec cependant une absence de réglage de taille qui est contournée par la présence d’une lanière s’adaptant à la tête de l’utilisateur. Forcément, la sensation de plastique est présente, mais cela ne nuit pas à la robustesse de l’ensemble. De plus, une fois sur la tête, la bonne conception du casque se fait ressentir, surtout en ce qui concerne les coussinets à mémoire de forme très confortables.

Concernant les réglages, ils peuvent se faire directement depuis les boutons regroupés sur l’écouteur gauche. Il y a le bouton volume, mute et même un paramètre de balance entre le son et la voix, pratique pour les sessions en multijoueur. Le microphone est quant à lui totalement invisible et de qualité, il fait d’ailleurs mieux que la plupart des microphones intégrés chez la concurrence. Concernant l’appairage, il faut utiliser un dongle spécifique sur console, mais Il est aussi compatible PC, Mac, Android et iOS via Bluetooth.

Les fonctionnalités de PS5 en plus

C’est forcément le plus gros intérêt concernant l’achat d’un tel casque : sa dualité avec la PS5. Le Sony Pulse 3D est pensé dans cette optique en délivrant un son bien spécifique produit par la nouvelle technologie sonore maison de chez Sony : Tempest 3D Audiotech. Au menu: une une meilleure immersion dans les jeux compatibles avec un rendu sonore bien plus détaillé concernant les surfaces ou des éléments tout en donnant l’impression d’avoir un retour son très immersif. On aurait bien aimé que tout cela soit couplé à une réduction de bruit active, mais il faudra sans doute attendre une version « Pro » pour en profiter encore plus, l’atténuation passive étant déjà de bonne qualité.

Notez cependant que le casque ne dépasse pas les 10 heures d’autonomie en fonctionnement. N’oubliez pas qu’il est avant tout pensé pour être utilisé avec la PS5 afin de pouvoir être rechargé régulièrement.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas consulter notre test complet du Sony Pulse 3D.

Lire aussi

Casques PC : notre sélection des meilleurs casques gamer du moment

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.