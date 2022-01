Le prix du casque Sony Pulse 3D de la PS5 est en baisse durant les soldes

Les soldes sont le meilleur moyen de faire de bonnes affaires et en voici une qui risque d'intéresser les possesseurs d'une PS5 ! En ce moment, le casque sans fil Sony Pulse 3D est à moins de 85 euros grâce à un code promo chez Boulanger.

Dans l’univers des accessoires gaming, le casque est devenu une pièce essentielle. Une belle restitution sonore est indispensable pour s’immerger dans un jeu et la firme japonaise Sony l’a bien compris. Pour sa console next-gen, la marque nipponne a conçu le casque Pulse 3D reposant sur la technologie Tempest 3D AudioTech. Cette dernière promet une immersion totale en jeu. Rarement en promotion, on retrouve le casque Sony Pulse 3D dans son nouveau coloris noir 15 euros moins cher grâce à un code promo.

Que propose le casque Sony Pulse 3D ?

Un casque au look original

Qui est léger et confortable

Avec la présence de la technologie Tempest 3D AudioTech

Et un microphone discret intégré de qualité

Lancé au prix de 99,99 euros, le casque sans fil Sony Pulse 3D est aujourd’hui disponible en promotion chez Boulanger grâce à un code promo. En utilisant le code MERCI15, le prix passe à 84,99 euros soit une économie de 15 euros sur le casque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony Pulse 3D. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque qui va de pair avec la PlayStation 5

Le casque Sony Pulse 3D reprend le look futuriste de la PlayStation 5 et viendra compléter la panoplie. Le nouveau coloris noir se trouve plus discret que la console, mais emprunte les mêmes traits que la console. Malgré sa construction tout en plastique, on retrouve un design soigné. Ce dernier ne propose pas de réglage de taille d’arceau, mais dispose d’une simple lanière qui s’adapte à la tête de l’utilisateur. Pensé pour être ergonomique et léger, le casque profite d’une bonne conception qui se fait ressentir une fois sur la tête. Quant aux oreillettes d’un format rond, elles sont équipées de coussinets confortables.

Concernant les réglages, tout se trouve sur l’oreillette gauche. On y trouve les boutons marche/arrêt, volume, mute, ainsi qu’un curseur pour valoriser le son du jeu. La présence de deux micros intégrés dans le corps du casque permet de ne pas avoir une excroissance visible et d’avoir un aspect plus discret du casque. D’ailleurs, le microphone est de qualité et fait d’ailleurs mieux que la plupart des microphones intégrés chez la concurrence. On retrouve également un dongle afin de faciliter l’appareillage du casque sur console. Il est aussi compatible avec votre PC, Mac, Android et iOS via Bluetooth.

Idéal pour profiter de l’expérience 3D de la PS5

Sa véritable force réside dans la nouvelle technologie qu’il apporte : Tempest 3D AudioTech, une innovation spécialement conçue par Sony. Elle permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeux (compatibles) en donnant bien plus de détails sur le rendu sonore, avec une impression 360. Par rapport au simple son de la TV, vous aurez l’impression que les sons viennent de toutes les directions et d’être au coeur du jeu d’un point de vue sonore. Et la bonne nouvelle c’est que vous pourrez profiter de cette technologie lors du visionnage d’un film, ou bien l’écoute d’une musique. On regrettera l’absence de réduction de bruit active. En effet, il faudra se contenter sur ce casque, d’une simple atténuation sonore passive induite par les écouteurs.

Enfin, il faut aussi noter que le casque ne dispose pas d’une grande autonomie. Le constructeur promet 12 heures d’autonomie, mais lors de notre test, le casque ne dépasse pas les 10 heures en fonctionnement. Il est avant tout pensé pour être utilisé en mode jeu et comme une manette, il peut être rechargé régulièrement.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas consulter notre test complet du Sony Pulse 3D.

