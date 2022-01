PC portables : notre sélection des meilleurs deals pendant les soldes d’hivers 2022

Les soldes, c'est l'occasion de jeter un œil aux gros rabais sur les références tech pour s'équiper à moindre coup. Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur les PC portables et il y a de bonnes surprises pour tous les budgets.

Les soldes d’hiver battent leur plein, et ce jusqu’au 8 février. C’est d’ailleurs la bonne période pour s’équiper en PC portable. Nous vous proposons donc de vous partager les meilleures promotions sur les meilleures références que nous avons dénichées sur l’ensemble des sites marchands.

Les meilleures offres de PC portable pendant les soldes

Lenovo Ideapad 5 15ALC05 : un laptop bureautique puissant et peu cher

La gamme Ideapad de Lenovo correspond à la partie bureautique/multimédia de la marque. Avec le Ideapad 5, on retrouve un laptop de 15,6 pouces dans un châssis noir mat aux angles arrondis avec un poids total de 1,66 kg. La dalle est dotée d’une résolution Full HD (1920x 1090) et d’un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Pour un souci de puissance, même pour des tâches classiques, Lenovo a fait le choix d’AMD pour son processeur en incorporant le très véloce Ryzen 5700U doté d’un fréquence de base de 1,8 GHz (jusqu’à 4,3 GHz en mode Turbo) et qui fonctionne de pair avec 8 Go de RAM. Pas de carte graphique dédiée, mais le contrôleur graphique Radeon Vega permet tout de même de lancer quelques jeux sans pour autant pousser les curseurs à fond. Lenovo estime la durée de vie de sa batterie de 11 h en utilisation classique et la technologie Rapid Charge permet de le recharger à 80% en 1 heure. Enfin le Lenovo Ideapad peut compter sur le Wifi 6 et le Bluetooth 5.0 et 5.1 pour le réseau sans-fil. Le tout est livré avec une version familiale de Windows 10.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Ideapad 5 15ALC05

Une dalle mate Full HD à 60Hz

La configuration à base de Ryzen 5700U + 8 Go de RAM

Environs 11h d’autonomie

Initialement affiché aux alentours de 799 euros , le Lenovo Ideapad 5 15ALC05 est proposé à 649,99 euros chez Darty pour les soldes.

HP OMEN 17-CK0039NF: Une configuration musclée pour ce Laptop gamer géant

Les PC gamer de chez HP via sa gamme OMEN ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. Le OMEN 17-CK0039NF se distingue avant tout par sa taille avec un format d’écran de 17,3 pouces (144Hz), mais aussi par sa finesse de seulement un peu plus de 2,7 cm.

À l’intérieur on retrouve une configuration musclée à base de processeur Intel core i7-11800H couplé à 32 Go de RAM. Une RTX 3070 au format Max-Q est là pour assurer la partie graphique et un SSD au format NVMe de 1 To complète le tout. Côté sans fil, ce modèle comprend le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 et la batterie peut tenir sur un maximum de 6h, sans doute beaucoup moins une fois en jeu.Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs exigeants et cherchant à jouer en RTX aux jeux compatibles. Il est aussi à noter que ce laptop est livré avec une licence familiale de Windows 10.

Ce qu’il faut retenir du HP OMEN 17-CK0039NF

Une configuration très puissante : Intel core i7-11800H + 32 Go de RAM

Une dalle mate IPS Full HD de 17 pouces FHD à 144Hz

1To de stockage au format NVMe

Lancé au prix de 2300 euros, le HP OMEN 17-CK0039NF est aujourd’hui disponible à 1799 euros chez Boulanger pendant la période de soldes.

ASUS DASH TUF516PR-HN104T: le savoir-faire et la puissance

La gamme gamer de Asus côté PC portable n’a cessé de s’élargir au fil des années. Après les ROG (Republic of Gamer) et les TUF, voici que 2021 a vu naître la gamme Dash TUF surfant toujours plus dans l’excellent rapport qualité-prix sur lequel la marque taiwanaise s’est engouffrée sur ce secteur. C’est le cas du Dash TUF516PR-HN104T qui profite du savoir-faire d’Asus. D’abord par un châssis de 2 kg mat et lisse avec un logo TUF bien visible à l’arrière de l’écran et un rétroéclairage bleu turquoise au niveau du clavier.

Dans ses entrailles, on retrouve donc un puissant Intel Core i7-11370H épaulé par 16 Go de RAM. Avec une RTX 3070 au format Max-Q pour la partie graphique, il est clair que ce laptop est capable de faire tourner n’importe quel titre, même gourmand dans la résolution native de l’écran. Ce dernier proposant d’ailleurs une définition Full HD et peut grimper jusqu’à 144 Hz pour la fréquence de rafraîchissement. Le stockage est assuré par un module SSD de type NVMe de 512 Go. Enfin la batterie se situe dans la moyenne avec un accumulateur de 4 cellules à 76 Wh qui doit faire tenir le tout entre 8 et 9h dans une utilisation classique.

Ce qu’il faut retenir du ASUS DASH TUF516PR-HN104T

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

la puissance du combo Intel Core i7-11370H ° 15 Go de RAM

L’autonomie de 9h maximum

Pendant les soldes, au lieu d’un tarif de 1899 euros, le ASUS DASH TUF516PR-HN104T se retrouve au prix de 1499 euros sur Cdiscount.

Acer Chromebook CB314-1HT-P2DF: le meilleur deal Chromebook du moment

Acer s’est depuis longtemps fait une spécialité en proposant une gamme complète de modèles fonctionnant sous le système d’exploitation de Google. C’est le cas du Chromebook CB314-1HT-P2DF qui, malgré son prix, affiche tout de même des prestations très honorables. D’abord extérieures avec un écran IPS tactile de 14 pouces en résolution Full HD et d’un châssis en plastique solide. Il ne pèse d’ailleurs que 1,5 kg . C’est le type d’ordinateur parfait pour qui cherche à se lancer dans l’informatique tout en profitant d’un environnement accessible à l’image d’une tablette sous Android ou d’un iPad.

La configuration permet une expérience très fluide sous l’OS de Google. On retrouve un processeur Intel Intel Celeron-N5030 pouvant grimper à 3,10 GHz en mode boost, 8 Go de RAM et 64 Go de Stockage au format eMMC. C’est donc un modèle pensé pour un usage bureautique et multimédia simple et rien de plus. Le Wi-FI 5 et le Bluetooth 5.0 assurent la partie sans-fil. Enfin la batterie est capable de le faire tenir sur 7 à 8 heures grand maximum dans un usage classique.

Ce qu’il faut retenir du Acer Chromebook CB314-1HT-P2DF

Un Chromebook Acer équipé d’un Processeur Intel Celeron

La simplicité de Chrome OS

Le prix vraiment bas pour la configuration proposée

Le Acer Chromebook CB314-1HT-P2DF est affiché à 299 euros pendant les soldes sur Amazon au lieu de 449 habituellement.

