Les soldes d’hiver chez Boulanger riment avec réductions et promotions à gogo

Chez Boulanger, les promotions sont nombreuses et intéressantes pendant les soldes d'hiver 2022. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous partager un petit florilège des meilleures offres côté Tech chez ce marchand.

Les soldes d’hiver 2022 ont commencé il y a plus d’une semaine et nous en sommes déjà à la deuxième démarque. Plusieurs enseignes participent à l’événement, dont Boulanger qui propose actuellement d’excellentes offres pour les smartphones, PC portables, liseuses, écouteurs et casques sans fil, etc. Voici celles qui ont retenu notre attention et que nous recommandons chaudement avec une promotion :

Les meilleures offres des soldes chez Boulanger

Amazon Fire TV Cube

Si vous comptiez très prochainement faire l’acquisition d’une enceinte de la gamme Echo et d’une clé HDMI Fire TV Stick 4K, prenez le temps d’avoir toutes les informations nécessaires avant de passer à la caisse. Le nouveau Fire TV Cube d’Amazon fait justement les deux à la fois et, surtout, il coûte bien moins chers que les deux produits précédemment cités grâce à cette offre.

Le Fire TV Cube d’Amazon est aujourd’hui disponible à 71,99 euros chez Boulanger pendant les soldes, contre 119 euros à son lancement.

Jabra Elite 75t

Les Jabra Elite 75t sont sortis sans la réduction de bruit active, mais une mise à jour a été déployée depuis pour corriger ce manquement. Cela leur permet de se démarquer davantage de l’ancien modèle, les 65t, tout en améliorant l’expérience sonore. De plus, ils ne sont maintenant plus si cher que ça grâce à une réduction de plus de 50 % pendant les soldes d’hiver 2022.

Au lieu de 179 euros à leur sortie, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75t sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 79 euros chez Boulanger. Ils sont affichés à 99 euros, mais une réduction automatique de 20 euros supplémentaires intervient lorsque le produit est placé dans le panier.

Kindle Paperwhite 2021

Parmi les liseuses électroniques conçues par Amazon, on retrouve le modèle Paperwhite. Ce dernier connait un franc succès, mais commence tout de même à prendre de l’âge. L’entreprise américaine l’a bien compris et décide de renouveler sa Paperwhite datant de 2018. La liseuse résistante à l’eau reprend bien évidemment ce qu’on aime tant dans les liseuses, c’est-à-dire la possibilité d’avoir des milliers de livres dans la poche, ou dans le sac. Ce nouveau modèle profite des soldes pour s’afficher à son prix le plus bas grâce à une remise de 35 euros sur son prix initial.

Annoncé au prix de 139,99 euros, la nouvelle Kindle Paperwhite de 2021 (avec publicités) est à son prix le plus bas. En effet, pendant la période des soldes, cette liseuse est en promotion à 104,99 euros sur Boulanger.

Sony WF-1000XM3

Les Sony WF-1000XM3 ne sont plus tout jeune et un nouveau modèle les a même remplacé l’année dernière, mais ils restent d’excellents écouteurs sans fil à ce prix. Le son est top, la réduction de bruit active est vraiment excellente (pour des intras) et on retrouve même des fonctionnalités intéressantes comme le « Quick Attention » qui permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par un simple effleurement de la zone tactile dédiée sur les oreillettes. En ce qui concerne l’autonomie, comptez environ 24 heures avec le boîtier de charge compatible charge sans fil.

Au lieu de 249 euros au lancement, mais maintenant généralement vendu à 169 euros la paire, les Sony WF-1000XM3 sont actuellement en promotion à seulement 119 euros chez Boulanger. Ils sont affichés à 129 euros, mais une remise immédiate de 10 euros intervient quand vous placez le produit dans le panier.

Jabra Elite 85h

Le principal atout du casque sans fil Jabra Elite 85h face à la concurrence, c’est l’autonomie. En effet, avec une endurance 36 heures avec la réduction de bruit activée et 41 heures sans, il se place clairement en haut du panier dans cette catégorie. Le son est bon malgré quelques codecs manquants, mais la réduction de bruit active est clairement en deçà de ce que propose Bose ou Sony. Il n’y a pas plusieurs niveaux d’annulation du bruit, seulement un bouton « activé/désactivé », où le reste est automatiquement géré par l’IA du casque pour s’adapter autant que faire se peut à votre environnement. Cependant, c’est déjà suffisant pour se couper un minimum de bruits environnants.

Au lieu de 299 euros à son lancement, mais maintenant généralement vendu à 249 euros hors promotion, le Jabra Elite 85h est encore moins cher aujourd’hui pendant les soldes chez Boulanger : seulement 149 euros. Il est affiché à 179 euros, mais une remise immédiate de 30 euros s’applique lorsque vous placerez le produit dans le panier.

Honor 50

Même si Honor a largement cédé sa place à Xiaomi en Europe concernant le milieu de gamme côté smartphones, cela ne veut pas dire que l’ancienne gloire sur ce segment est définitivement sortie de piste. Pour preuve, le tout récent Honor 50 est un très bon smartphone – avec les services de Google – ayant tout pour plaire et à un tarif raisonnable vu ses prestations : écran OLED 120 Hz, module photo convaincant même de nuit et Snapdragon 778G pour de bonnes performances. On le retrouve d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes.

Le Honor 50 (version 6 +128 Go) revient aujourd’hui à 399 euros chez Boulanger pendant les soldes d’hiver, alors qu’il est normalement listé à 549 euros hors promotion.

Deebot N8 Pro

Successeur du Ozmo 950, le Deebot N8 Pro a la lourde de tâche de faire tout aussi bien ou mieux que ce best-seller. Il faut dire que la marque Ecovacs met un point d’honneur à proposer de bons produits et cela, au meilleur rapport qualité-prix. C’est pourquoi le N8 Pro reprend la recette de son prédécesseur, mais en apportant des améliorations plus que bienvenus. En plus de cela, le constructeur rend plus accessible son produit. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, car le Deebot N8 Pro est à moins 20 % par rapport à son prix initial pendant les soldes.

Au lieu d’un prix barré à 499,99 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Pro est actuellement en promotion à 399,99 euros sur Boulanger, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 (Mercedes-AMG)

La Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 s’est déclinée dans une version Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. C’est la même trottinette électrique que le modèle classique, notamment au niveau des performances et de l’autonomie, mais avec un design rappelant celui des voitures de course.

Au lieu de 799 euros habituellement, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur Boulanger.

Microsoft Surface Laptop 4

Le design du Microsoft Surface Laptop 4 ne change absolument pas par rapport à son prédécesseur. On retrouve la même allure premium avec un large trackpad, un clavier ergonomique et un écran au format 2:3 dans un beau châssis en métal. Le modèle 13,5 pouces propose une définition de 2 256 x 1 504 pixels et embarque un processeur AMD Rysen 5se 4680U, 8 Go de RAM en DDR4 ainsi qu’un SSD d’une capacité de 256 Go de stockage. Selon le constructeur, l’autonomie monte jusqu’à 16 heures avec une utilisation classique.

Au lieu de 1 129 euros seul, le Surface Laptop 4 est aujourd’hui disponible dans un pack avec un casque Sony et une souris sans fil Microsoft pour 999 euros chez Boulanger. Le prix total est de 1 269 euros si vous achetez ces trois produits séparément.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Notre chouchou chez Frandroid, c’est le Samsung Galaxy S21 Ultra. En effet, nous avons élu ce smartphone comme étant le meilleur smartphone de l’année 2021, parce qu’il est tout simplement excellent dans tous les domaines, en passant du design aux performances jusqu’à la photo. Et pour les soldes d’hiver 2022, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il coûte 260 euros de moins que d’habitude.

Au lieu de 1 259 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui en promotion à 999 euros chez Boulanger.

Sony Xperia 1 III

Le Sony Xperia 1 III, 3e version du fleuron de la marque, est sorti en 2021 avec les composants les plus récents de l’année : écran 4K HDR à 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide (30 W) et sans fil. Avec ses trois objectifs Zeiss de 12 mégapixels, il se démarque aussi sur le plan photo, ainsi que sur le plan audio grâce à l’intégration de la technologie spatiale 360 Reality Audio. Bonne nouvelle : le smartphone ultra haut de gamme de Sony profite actuellement de 15 % de réduction.

Proposé à 1 299 euros depuis sa sortie en août 2021, le Sony Xperia 1 III n’avait jusque-là pas profité de baisse de prix. C’est à présent chose faite puisqu’il bénéficie d’une réduction de 200 euros en ce moment pour les soldes.

