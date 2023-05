PS5 : petit prix pour la console de Sony avec ce pack comprenant une box SFR

La pénurie de PlayStation 5 est officiellement derrière nous selon le patron de Sony, maintenant il reste à trouver des promotions et celles-ci interviennent plus souvent sur les packs que sur les consoles seules. Cette fois-ci, c'est un pack constitué par SFR et comprenant une PS5 Digital Edition avec plusieurs accessoires ainsi qu'une Box fibre SFR promettant l'ultra-haut débit qui peut vous faire profiter de la console de Sony à prix réduit.

Même si la pénurie de PS5 est derrière nous, SFR n’est pas prêt de se départir de son offre phare qui a déjà eu beaucoup de succès par le passé. Il s’agit d’une édition digitale de la PS5 accompagnée de deux manettes, d’un casque sans fil et d’une carte cadeau en plus d’un abonnement à un forfait fibre avec une période d’engagement de deux ans. En plus de pouvoir profiter du gaming dernière génération, c’est le moment de mettre à jour sa connexion internet avec les débits les plus rapides du marché.

Que propose ce pack SFR Fibre Premium + PS5 ?

L’abonnement à la box fibre la plus rapide de SFR

Une PS5 Digital avec plusieurs accessoires

Un combo parfait pour avoir la connexion ultime lors de vos parties multijoueurs

Le pack comprenant une PS5 Digital Edition, deux manettes sans fil DualSense Edge, un casque sans fil Sony Pulse 3D et une carte cadeau PlayStation Network d’une valeur de 50 euros est disponible à 269 euros + 8 euros par mois pendant deux ans en souscrivant à un abonnement au forfait SFR Premium. Cette offre a une période d’engagement de 24 mois.

Passez en tout-dématérialisé avec la PS5 Digital

Après la fin de la pénurie, les ventes de PS5 ont décollé et ont même triplé en Europe, preuve que deux ans et demie après sa sortie, la console de Sony a toujours autant de succès. Il semblerait même que la hausse généralisée des prix n’ait aucunement découragé les gamers, d’autant plus que la Digital Edition est moins onéreuse que l’édition standard. Si le tout dématérialisé devient votre nouveau mode de vie et qu’un lecteur Blu-ray 4K intégré à la console ne vous intéresse pas, alors la PS5 Digital est faite pour vous.

Grande rivale de la Xbox Series X, la PS5 dispose d’une puissance de calcul et d’un espace de stockage inférieurs avec seulement 667 Go, mais elle compense avec un SSD deux fois plus rapide et la possibilité d’en ajouter un deuxième à l’intérieur de la console. Techniquement parlant, l’édition standard et l’édition digitale de la PS5 sont parfaitement identiques avec une architecture graphique AMD RDNA 2 et la prise en charge de la 4K 120 FPS. La manette DualSense a elle aussi été une révolution lors de sa sortie grâce à sa technologie haptique.

Pourquoi choisir la box fibre de SFR ?

Certes, la PS5 est la vedette de ce pack. Cependant, n’oublions pas la Box fibre SFR qui offre les meilleurs débits du marché à l’heure où sont écrites ces lignes. Avec elle, vous profiterez de la connexion ultime pour jouer à vos parties multijoueurs de manière fluide et stable. En plus d’une vitesse de 8 Gb/s en débit descendant et de 1 Gb/s en débit montant, la SFR Box 8X vous confère l’une des dernières normes Wi-Fi du marché, la Wi-Fi 6.

Cette box fibre est inclus dans une offre triple play, c’est-à-dire qu’en plus d’une connexion internet, l’abonnement comprend un décodeur TV et une offre téléphonie. Ce décodeur est compatible avec la 4K HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision pour une excellente qualité d’image. Il est également compatible avec les assistants vocaux SFR et Alexa pour naviguer en toute simplicité avec votre voix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la PlayStation 5 Digital Edition.

Notre comparateur des meilleurs forfaits internet

Afin de comparer le pack SFR Premium + PS5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL du moment.

