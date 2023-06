Rarement en promotion, le casque officiel de la PS5 perd 20 % de son prix initial

Sony a conçu son propre casque sans fil pour la PS5. Il est doté d’une technologie de son spatial et reprend le design de la console. Et s’il est difficile de le trouver en promotion depuis sa sortie, aujourd’hui, il tombe à 79 euros contre 99 euros au départ.

Durant son Showcase 2023, Sony a présenté de nouveaux produits, dont des écouteurs Bluetooth pour la PS5. Ce n’est pas le premier produit audio consacré à la console, il existe aussi le casque Pulse 3D. Ce dernier s’appuie sur la technologie Tempest 3D AudioTech, permettant d’offrir une immersion sonore totale. Et si vous préférez opter davantage pour un casque pour vos sessions de jeu, il est actuellement 20 euros moins cher.

Les atouts du Sony Pulse 3D

Un casque soigné et confortable

Un son immersif

L’absence de micro physique

Vendu à sa sortie à 99,99 euros, le casque Sony Pulse 3D est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur le site Cultura.

Un casque sobre, plutôt réussi

Le Sony Pulse 3D est le casque idéal pour compléter la panoplie du petit gamer PS5. Il reprend l’aspect de la console avec les coloris blanc et noir. Avec sa construction tout en plastique, il ne respire pas le haut de gamme. Le matériel est solide, mais peut avoir une première impression de fragilité. Contrairement à d’autres casques, le Sony 3D Pulse est plus discret, car ces micros sont intégrés dans le corps du casque, il n’y pas d’excroissance visible. À ce propos, le microphone est de qualité et fait d’ailleurs mieux que la plupart des microphones intégrés chez la concurrence. On trouve aussi un dongle afin de faciliter l’appareillage du casque sur console. Il est aussi compatible avec votre PC, Mac, Android et iOS via Bluetooth.

Pour en revenir à sa conception, le casque reste soigné et différent des casques gaming, généralement assez imposant. Au niveau de l’arceau, on retrouve une simple lanière qui s’adapte à la tête de l’utilisateur. Le casque est assez léger (295 g) et le poids bien réparti. On peut le porter durant des sessions de jeu un peu longues avant de le ressentir. Quant aux oreillettes d’un format rond, elles sont équipées de coussinets confortables.

Qui fonctionnera parfaitement avec votre PS5

Pour vanter la technologie Tempest 3D de sa PS5, Sony apporte sur son casque la technologie Tempest 3D AudioTech. Elle permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeux (compatibles) en donnant bien plus de détails sur le rendu sonore, avec une impression 360. Par rapport au son du TV, vous aurez l’impression que les sons viennent de toutes les directions et d’être au cœur du jeu d’un point de vue sonore.

Cette technologie ne se contente pas des jeux, mais offre aussi un rendu sonore de qualité très agréable lors du visionnage d’un film, ou bien l’écoute d’une musique. En revanche, il ne dispose pas de la réduction de bruit active. Assez dommage, il faudra se contenter sur ce casque, d’une simple atténuation sonore passive induite par les écouteurs. Quant à l’autonomie, le constructeur japonais promet 12 heures d’autonomie. Mais selon l’intensité du jeu, le casque ne dépasse pas les 10 heures en fonctionnant avec un volume normal et sans chat. Pour le recharger, il faudra compter 3 h 15.

Retrouvez plus de détails dans notre test complet sur le casque Sony Pulse 3D.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références dédiées pour le jeu, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs casques gaming du moment.

