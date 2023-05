Sony dévoile de nouveaux écouteurs PlayStation qui promettent une haute fidélité audio et une faible latence

Sony a dévoilé hier de nouveaux écouteurs pour la PS5, qui se distinguent par leur technologie sans fil, leur station de charge en forme de PS5 avec bande LED, leur compatibilité PC et smartphone via Bluetooth, et leur design pratique avec deux boutons de volume.

Sony a fait des annonces PS5 hier. Pas seulement des jeux, mais aussi du hardware. Au programme : le Project Q, une console portable et des écouteurs avec une station de charge qui ressemble à une PS5.

Le boitier est vraiment réussi

Oui, vous avez bien lu, le boîtier de charge est l’homologue miniature de la console PlayStation 5. Et pour ajouter une touche de finesse à cette imitation remarquable, Sony a intégré une bande LED pour nous informer de l’état de charge des écouteurs.

Parlons maintenant des écouteurs eux-mêmes. Techniquement, ils sont dotés d’une « nouvelle technologie sans fil développée par Sony ». Cette technologie promet une transmission audio sans perte et à faible latence depuis une PlayStation 5. Bon, Sony ne nous a pas donné de détails sur la qualité du son ou le standard sur lequel cette technologie repose.

Nous ne savons pas non plus si un dongle USB sera inclus pour une utilisation avec un PC, mais Sony nous assure que les écouteurs seront compatibles avec les ordinateurs. Et, pour smartphone aussi, étant donné que ces écouteurs PlayStation prennent en charge Bluetooth. Un autre détail pratique : il y a deux boutons de volume sur le dessus des deux écouteurs, afin que les utilisateurs n’aient pas à gérer les surfaces tactiles dans le feu de l’action. Un petit renflement sur le bouton plus peut également être utilisé pour les distinguer à l’aveuglette.

Et quand pourrons-nous mettre la main sur ces nouveaux écouteurs ? Patience, Sony nous promet que tout cela arrivera dans les « mois à venir ». Quant au prix, eh bien, nous n’en avons pas pour le moment.

