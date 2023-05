Sony a officiellement confirmé travailler sur une console portable permettant de jouer à vos jeux PS5 à distance.

Après des années de rumeurs, Sony a officiellement confirmé travailler sur une console portable permettant de jouer à vos jeux PS5 plus facilement. Elle a été annoncée lors du PlayStation Showcase de mercredi, elle est baptisée Project Q.

8 pouces avec les fonctionnalités de la manette DualSense

« Nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi », a déclaré Jim Ryan, patron de PlayStation, lors du PlayStation Showcase. « Connu en interne sous le nom de ‘Project Q’, il est équipé d’un écran HD de 8 pouces et de toutes les commandes et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense. ».

Dédiée au cloud gaming maison

Vous aurez compris qu’il vous faudra nécessairement une PS5 pour jouer avec cette console portable, ainsi qu’une bonne connexion. C’est du streaming depuis chez soi vers votre console portable, comme ce qui est déjà possible sur smartphone et tablette. Plus précisément, le Project Q sera équipé d’un écran LCD capable d’afficher les jeux jusqu’en définition Full HD (1080p) et 60 ips. Il disposera également des gâchettes adaptatives et du retour haptique du DualSense.

Pour la fin d’année 2023

Le lancement de la console portable Q est prévu pour la fin de cette année, bien que Sony n’ait pas précisé exactement quand ni combien pourrait coûter ce nouveau dispositif.

Difficile de spéculer autour du prix de cette future console, mais elle n’aura pas besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner. Après tout, un smartphone Android à 200 euros fait tourner Remote Play en 1080p sans sourciller. Il n’est donc pas irréaliste de penser que Sony pourrait proposer cette nouvelle console à un prix similaire. En prenant en compte le positionnement habituel de Sony sur le marché et l’intégration de fonctionnalités spécifiques de la manette DualSense, on pourrait s’attendre à un prix situé entre 200 et 300 euros. Bien entendu, il s’agit là de simples hypothèses et nous devrons attendre l’annonce officielle de Sony pour en avoir le cœur net.

En attendant, si vous voulez essayer le Remote Play pour streamer des jeux depuis votre PS5, vous n’avez pas besoin d’attendre la console portable de Sony. Presque tous les iPhone, smartphones Android, Windows ou Mac peuvent le faire, et il existe même une application Linux que vous pouvez lancer sur le Steam Deck appelée Chiaki.

