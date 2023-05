PlayStation Showcase 2023 : où et quand suivre la conférence tant attendue ?

Sony sera ce soir le premier à lancer la salve de conférences d'été des grands éditeurs de jeux vidéo avec son désormais traditionnel PlayStation Showcase. On vous dit où et comment suivre l'événement en direct.

Pas d’E3 cette année, mais ce n’est pas pour autant que les constructeurs feront l’impasse sur leurs conférences. Sony dégaine le premier avec le PlayStation Showcase qui aura lieu ce soir. Si les rumeurs vont bon train, on ignore encore le déroulement exact du programme à part quelques rumeurs et surtout une grosse salve de jeux pour la PlayStation 5 et le PlayStation VR2.

Où et quand suivre le PlayStation Showcase ?

Contrairement à son habitude, Sony a choisi un horaire plus « convenable » pour nous autres européens puisque l’évènement sera diffusé en direct sur les chaines Youtube et Twitch de l’éditeur à partir de 22 h. Sony a déjà annoncé que le stream durera un peu plus d’une heure.

Que peut-on attendre de l’édition 2023 du PlayStation Showcase ?

Contrairement au State of Play qui se déroule plusieurs fois aléatoirement durant l’année, le PlayStation Showcase constitue la vitrine d’annonce annuelle de l’éditeur avec des titres first party ou d’éditeurs tiers souvent dévoilés pour la première fois. Le dernier datant déjà de septembre 2021 avait levé le voile sur quelques titres toujours pas sortis ou presque comme Final Fantasy XVI (qui arrive dans moins d’un mois) Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII: Rebirth ou encore le tant attendu remake de Silent Hill 2. Il y a de fortes chances de revoir ces titres ce soir, avec notamment des dates de sorties définitives pour la fin de l’année, du moins on l’espère.

Les rumeurs se font aussi insistantes sur quelques titres très attendus comme un certain GTA VI (même si l’on doute encore de sa présence ce soir) mais surtout concernant le remake de Metal Gear Solid 3, les bruits de couloirs incessants de ces derniers jours sur ce dernier pourraient se concrétiser ce soir. Comme chaque année, on parle aussi d’un potentiel remake de Bloodborne qui arriverait sur PS5 et par ailleurs sur PC.

Malgré le silence après sa sortie en février dernier, le PlayStation VR2 devrait aussi être bien mis en avant avec l’arrivée de gros titres, on pense en particulier à Half-Life: Alyx et surtout de nouvelles productions ambitieuses de l’éditeur pour son casque de réalité virtuel qui en a bien besoin.

Enfin, toujours au rayon rumeurs, il se pourrait que l’on puisse entrevoir le fameux projet « Q Lite », une console portable dédiée au cloud et au remote Play pouvant afficher des jeux PS4 et PS5 ainsi que des jeux disponibles sur le PS Now.

