La Lenovo Tab P11 + clavier chute à moins de 300 € pendant le Black Friday

La tablette familiale Lenovo Tab P11 a souvent été en promotion récemment, mais elle fait aujourd'hui l'objet d'une offre encore plus intéressante à l'approche du Black Friday : un pack avec la tablette, un clavier et une coque de protection est actuellement vendu à 299,99 euros au lieu de 379,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Ces dernières années, Lenovo a proposé plusieurs tablettes tactiles plutôt orientées vers un usage familial, tout en appliquant des prix contenus. La marque a continué sur sa lancée avec la Tab P11, lancée cette année, et qui se démarque par un très bon rapport qualité-prix. En cette Black Friday Week, ce modèle bénéficie d’une promotion intéressante, surtout qu’il est inclus dans un pack avec deux accessoires bien utiles.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab P11

Un écran IPS de 11 pouces avec une définition 2K

Compatible Dolby Atmos

Une grosse batterie de 7 700 mAh

Fourni avec son clavier et sa coque de protection

Auparavant proposé à 379,99 euros, le pack Lenovo Tab P11 + clavier + coque de protection est actuellement disponible à 299,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Lenovo Tab P11. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette entrée de gamme avec de bons arguments

Entrée de gamme, oui, mais pas dénuée d’atouts. La tablette tactile Lenovo Tab P11 adopte d’abord un design en aluminium tout en sobriété, avec des bordures plutôt fines qui permettent de profiter d’un rapport screen-to-body de 85 %, ce qui n’est vraiment pas négligeable. Justement, puisqu’on parle de lui, l’écran IPS de 11 pouces est en plus doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels. De quoi fournir une belle qualité d’image, le tout pour un prix contenu. Ajoutons à cela un luminosité de 400 nits sur cette dalle, et vous obtiendrez une expérience visuelle tout à fait agréable, agrémentée d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Une puissance adaptée pour un usage familial

Cette tablette étant destinée à une utilisation plutôt familiale, Lenovo n’a pas misé sur une puce ultra-puissante. Pourtant, le processeur Snapdragon 662, épaulé par 4 Go de mémoire vive, suffira largement pour regarder des vidéos, naviguer sur le web de manière fluide, et même à jouer à quelques jeux 2D disponibles sur le Play Store. Elle pourra aussi faire office de petit ordinateur grâce au clavier fourni dans le pack. Bon point pour les parents : la tablette propose le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques. Par ailleurs, pour stocker vos fichiers, vous disposerez d’une capacité de 128 Go, mais qui sera extensible en ajoutant une carte microSD.

Une tablette idéale pour les appels en visio

On l’a maintes fois répété, mais les tablettes tactiles ne peuvent pas être considérées comme des appareils photos de substitution. Mais les capteurs photos sont tout de même utiles pour des appels en visio ou quelques clichés capturés à la volée. La tablette Lenovo Tab P11 embarque ainsi un capteur de 8 mégapixels à l’avant, et un capteur de 13 mégapixels à l’arrière.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, la Tab P11 se défend bien avec une batterie de 7 700 mAh, qui assure en théorie plus d’une journée d’utilisation. Elle pourra même tenir plusieurs jours si l’usage est plus modéré. Et s’il vous prend l’envie d’utiliser la tablette comme une enceinte, notez que la marque avance une durée de 15 heures d’écoute non-stop.

