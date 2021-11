Mi Scooter 1S : cette trottinette électrique de référence est 180 € moins chère

Les trottinettes électriques sont désormais partout, mais les modèles les plus prisés peuvent être encore un peu chers. La Mi Scooter 1S de Xiaomi profite du Black Friday pour baisser de prix et passer de 449 à 270 euros.

La Xiaomi Mi Scooter 1S est l’une des trottinettes électrique référence du constructeur chinois. Celle-ci brille notamment grâce à son son excellent rapport qualité-prix. Ce modèle devient aujourd’hui encore plus intéressant pendant le Black Friday grâce à une réduction de 180 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques de la trottinette Mi Scooter 1S

Un châssis solide en aluminium

Une autonomie annoncée de 30 km

L’amélioration de la qualité des pneus

Au lieu de 449 euros, la Xiaomi Mi Scooter 1S apparait aujourd’hui en promotion à seulement 270 euros sur eBay. C’est une excellente offre pour changer ses habitudes de déplacement.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Scooter 1S.

Le modèle intermédiaire entre le moyen et le haut de gamme

La Xiaomi Mi Scooter 1S ne change pas les codes de design de la marque. Cette trottinette apporte peu de changement par rapport à la M365. On retrouve donc ce même châssis en aluminium solide capable de supporter une charge maximale de 100 kilos. Elle pèse d’ailleurs 12,5 kg, un poids identique à l’ancien modèle et elle aussi se replie sur elle-même pour faciliter le rangement et le transport. La certification IP 54lui permet de résister aux gouttes de pluie et à la poussière.

Comme la plupart des trottinettes électriques grand public, la vitesse maximale est bridée à 25 km/h pour ne pas être hors de la loi Française. La 1S propose 3 modes pensés pour rouler en ville : un mode piéton jusqu’à 5 km/h (indispensable sur les trottoirs), un mode standard jusqu’à 20 km/h et un mode sport pour monter jusqu’à 25 km/h. Un régulateur de vitesse est également de la partie.

La simplicité en milieu urbain avant tout

La Scooter 1S est toujours aussi simple à manier et surtout ne complique pas l’utilisation d’une trottinette électrique. l’écran de contrôle comprend un compteur de vitesses, des indications sur la batterie et c’est tout. Seule une sonnet vient s’ajouter pour compléter le tout. Elle est d’ailleurs bien utile tant la trottinette est silencieuse en fonctionnement.

Côté autonomie, la marque annonce 30 km, mais tout dépendra de la nature de votre parcours. Plus la batterie se vide au fur et à mesure, plus la la trottinette ralentira. Gardez donc votre chargeur dans un sac. Enfin, Xiaomi indique avoir amélioré la qualité des pneus de sa trottinette pour une meilleure durée de vie que les générations précédentes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter 1S.

Lire aussi

Quelle trottinette électrique acheter en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.