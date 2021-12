Plus de 500 € de réduction pour ce PC portable gaming 100 % AMD (Ryzen 9 + RX 6800M)

L’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition est un PC portable spécialement conçu avec AMD pour proposer les composants de dernières générations du fabricant américain, on retrouve alors à l'intérieur de la bête un Ryzen 9 5900 HX ou encore une RX 6800M. Fnac et Darty font aujourd'hui descendre le prix de cette machine de compétition à 1 599 euros au lieu de 2 149 euros.

Si l’on a plus l’habitude de voir le couple Intel / Nvidia sur les PC portables dédiés au gaming, AMD propose aussi d’excellentes alternatives avec des machines profitant entièrement de son savoir-faire, aussi bien au niveau des composants que des technologies intégrées. C’est le cas de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, qui aujourd’hui compte bien faire mal à la concurrence du segment grâce à une réduction de 550 euros sur son prix d’origine.

La fiche technique de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

Un écran de 15,6 pouces (WQHD, 165 Hz et 3 ms)

Un Ryzen 9 5900HX et une RX 6800M (similaire à la RTX 3070)

16 Go de RAM en DDR6 avec un SSD NVMe ultra rapide de 1 To

Bonus : compatible AMD FreeSync et FSR (l’alternative au DLSS de Nvidia)

Au lieu de 2 149 euros habituellement, l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY-HQ008T) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 599 euros chez la Fnac et Darty, soit 26 % de remise immédiate.

Un design gaming assumé

L’Asus ROG Strix G15 dont on parle aujourd’hui conserve un design qui a fait ses preuves en ajoutant seulement quelques éléments visuels qui distinguent cette Advantage Edition des autres. On retrouve donc le logo AMD gravé sur le capot ou encore un ruban LED ainsi qu’un éclairage RGB pour le clavier, mais surtout l’Armor Cap, un accessoire amovible que l’on peut remplacer par 3 coloris différents (rouge, noir et blanc), et qui sont fournis avec le PC.

Cette machine est assez imposante avec 22,6 mm pour 2,3 kg sur la balance, mais c’est normal pour un pc portable dédié au gaming. Surtout que les dimensions de son écran sont généreuses avec une diagonale de 15,6 pouces. Ce dernier a d’ailleurs la particularité d’être de très bonne qualité, puisque la dalle propose une définition WQHD avec un taux de rafraichissement à 165 Hz, tout en étant compatible avec la technologie AMD FreeSync pour éviter les saccades de l’image.

Des composants 100 % AMD

Ce PC portable est entièrement composé de matériels made by AMD. On retrouve à l’intérieur de la bête un puissant processeur Ryzen 9 5900HX de dernière génération, gravé en 7 nm et cadencé de 3,3 GHz à 4,6 GHz, ainsi qu’une carte graphique Radeon 6800M basée sur l’architecture RDNA 2. Cette dernière est à peu près similaire à une RTX 3070 en termes de puissance et propose même des fois de meilleures performances selon les jeux. Cependant, il faut savoir qu’elle est plus énergivore que celle de Nvidia avec une alimentation à 145 W. Sur Cyberpunk 2077 ou Red Dead Redemption 2, vous pourrez lire vos jeux en Ultra à environ 60 fps, mais sans le ray tracing activé. En effet, le FSR d’AMD doit être encore peaufiné et le constructeur doit élargir sa liste de jeux compatibles. Sur le jeu de CD Projeckt RED par exemple, vous tomberez à 15 fps en l’activant.

Tout cela fait un peu de bruit au quotidien, certes mais le système de refroidissement de l’Advantage Edition est le second gros changement de cette variante après la carte graphique. Asus associe deux puissants ventilateurs à une chambre à vapeur, le tout épaulé par de la pâte thermique “Liquid Metal” pour une chauffe de l’appareil vraiment bien gérée.

Une bonne autonomie pour un laptop gaming

L’Advantage Edition de l’Asus ROG Strix G15 présente en effet une bonne autonomie pour un laptop gaming. Le test de performance Modern Office de PCMark 10 s’est exécuté durant 8 heures et 37 minutes et affiche un indice de performance de 6 666 points, ce qui est un excellent score. De plus, le bloc d’alimentation de 240 W offre une charge assez rapide, même s’il rajoutera du poids dans votre sac (près de 600 grammes). Notez enfin qu’il est possible de rajouter de la RAM et du stockage, mais tous les autres composants sont soudés sans possibilité de les changer.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition.

Tout pour jouer en Ultra

