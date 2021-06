Asus embrasse pleinement AMD pour ses nouveaux Rog Strix G15 et G17

Asus lance ses Rog Strix G15 et G17 Advantage Edition, « des versions 100 % AMD » de leurs PC Gaming, équipés d'une Radeon RX 6800M et d'un Ryzen 9 5900HX.

Asus agrandit encore sa gamme des ROG Strix G15 et G17, en annonçant des versions « Advantage Edition ». Concrètement, il s’agit de modèles « 100 % AMD », ce qui signifie qu’ils sont dotés d’un processeur et d’une carte graphique AMD.

Il s’agit même des premiers laptops à embarquer la nouvelle puce graphique de la série Radeon RX 6000 Mobile, la Radeon RX 6800M. Basée sur l’architecture RDNA 2, elle supporte le ray tracing. À ses côtés, Asus a placé le processeur Ryzen 9 5900HX, le deuxième plus puissant de la marque en 45W, gravé en 7 nm, et possédant 8 cœurs et 16 threads.

Rester au frais

Pour le reste des composants, on pourra compter sur 32 Go de RAM DDR4-320, ainsi qu’un SSD NVMe pouvant atteindre 1 To. Les ROG Strix G Advantage Edition possèdent également un emplacement M.2 supplémentaire. Chaque modèle pourra bénéficier d’un écran full HD 300 Hz ou d’une dalle WQHD 165HZ en 15 ou 17 pouces, toutes équipés d’AMD free Sync.

Afin de garder tout ça au frais, Asus propose un système de refroidissement intitulé : Rog Intelligent Cooling. La pâte thermique est remplacée par un conducteur en métal liquide sur le CPU et le GPU, il possède aussi une chambre à vapeur grand format, deux ventilateurs Arc Flow. Le positionnement des ouvertures sous le clavier devrait maintenir ce dernier au frais.

Côté logiciel, on retrouve Armoury Crate pour la partie graphique, Aura Sync pour l’éclairage, ainsi que Dolby Atmos pour le son, qui permettra de créer un son surround virtuel 5.1.2 pour les casques stéréo. Sans casque, les deux haut-parleurs Smart Amp peuvent prendre le relais.

Charge rapide et grosse batterie

La connectique est fournie : HDMI, Gigabit Ethernet, USB Type-A et USB Type-C compatible DisplayPort à l’arrière, et deux autres ports USB sont disponibles sur le côté gauche, ainsi qu’une prise audio pour le casque. Le Wi-Fi 6 vient compléter la connectique.

L’autonomie fait bien souvent défaut dans les PC gaming. Selon la marque, les batteries de 90 Wh devraient offrir une durée de vie jusqu’à 11,4 heures de lecture vidéo. Autre avantage en la matière : la charge rapide permet de gagner 50 % de batterie en seulement 33 minutes

Le ROG Strix G15 G513 Advantage Edition sera disponible à partir de 1 999 euros et le ROG Strix G17 G713 Advantage Edition se négociera à 2 299 euros. La date de sortie est encore à confirmer.